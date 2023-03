Vista real da janela era para a área interna do prédio - Reprodução / Mídias Sociais

Vista real da janela era para a área interna do prédioReprodução / Mídias Sociais

Publicado 01/03/2023 13:16 | Atualizado 02/03/2023 09:05

Rio – A paulista Gabriela Camargo, de 29 anos, alugou neste Carnaval um apartamento de temporada em Copacabana, na Zona Sul, através da plataforma Airbnb, mas ao chegar no local se deparou com uma “vista fake”. Em publicação no Instagram, ela falou sobre a experiência e lembrou o choque que teve ao se deparar com adesivo que simulava a praia, colado na janela do imóvel. Ao abrir, no entanto, o visitante encontrava a real vista – para a área interna do prédio. O caso viralizou nas redes sociais.

De acordo com Gabriela, ela não foi enganada, apenas vítima de um mal-entendido. “Pelas fotos do anúncio, a vista parecia bem mais real, mas isso (o fato da vista ser falsa) estava especificado nele, a gente que não leu”, disse ela, adicionando que no final achou a situação engraçada.

“O apartamento é próximo ao Copacabana Palace, muito bem localizado no bairro e o anúncio todo verdadeiro, o imóvel é novo e maravilhoso”, completou a paulista, deixando claro que não compartilhou o ocorrido em tom de reclamação, mas por ter achado criativo o uso do adesivo para dar conforto e privacidade.

A publicação viralizou na rede social, com mais de 280 mil curtidas. Nos comentários, internautas entretidos com a situação aprovam a ideia da vista falsa, com muitos afirmando que aplicarão o conceito em suas casas. "A vista é para o OMAR, o vizinho da frente", brincou uma pessoa. "O anúncio está certo, errada é você por ter aberto a janela", disse outra.

"Anfitriões têm autonomia para oferecer seu espaço no Airbnb, desde que atendam a padrões de hospedagem estabelecidos pela plataforma. Todas as características, recursos e comodidades presentes no anúncio do espaço na plataforma no momento da reserva devem corresponder ao que os hóspedes encontrarão na acomodação, desde o check-in até o check-out. O Airbnb disponibiliza, em seu site, padrões esperados para experiências positivas dos hóspedes e os compromissos com os quais o anfitrião concorda ao ingressar na plataforma. O Airbnb possui regras e Termos de Serviço e quaisquer violações estão sujeitas às medidas cabíveis", informou a empresa.

Cama no banheiro

O apartamento com 'vista fake' não é o único inusitado na plataforma virtual. Em janeiro deste ano, um imóvel em Botafogo, na Zona Sul, viralizou nas redes sociais pela menção de 'suíte' em seu anúncio, quando na realidade ele possuía uma cama dentro do banheiro.

