Fuzil, artefatos explosivos e drogas foram apreendidos durante ocupação da PM na ChacrinhaReprodução

Publicado 01/03/2023 16:40 | Atualizado 01/03/2023 17:09

Rio - Dois suspeitos morreram e um foi preso, nesta quarta-feira (1º), durante ocupação da Polícia Militar na Comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio. Moradores relatam intensos tiroteios pela região.

Segundo a corporação, a ocupação está sendo realizada por agentes do 18º BPM (Jacarepaguá). Na ação, suspeitos teriam atacado os policiais em uma área de mata da comunidade, gerando um confronto. No final do conflito, os agentes encontraram dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, mortos.

A PM informou que um fuzil, duas granadas e drogas foram apreendidas. A área foi preservada para realização da perícia por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que ficou responsável pela ocorrência.

Já no início da tarde desta quarta-feira (1º), um suspeito foi preso durante patrulhamento de policiais do 18º BPM pela região. O homem foi encontrado na Rua da Corrente. Junto com ele, três artefatos explosivos, um rádio de comunicação, carregador de fuzil, munições e um telefone celular foram apreendidos. A ocorrência foi registrada na 28ª DP (Praça Seca).

A corporação ressaltou que continua atuando na Chacrinha com reforço no policiamento. Através das redes sociais, moradores relataram um clima tenso na comunidade, que está sendo alvo de uma disputa entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos pelo controle do território.

"Não aguento mais todo dia tiroteio na Chacrinha. Pobre não tem um dia de paz! Sem TV, sem internet em casa, no silêncio, parece que tiro tá dentro de casa. O morador que sofre, por uma disputa de poder, por uma guerra que não é nossa. As autoridades nada fazem, pq não os atingem", postou uma internauta.

Prisão de Bracinho

No último domingo (27), Arthur Januário da Silva, o Bracinho, suspeito de integrar o tráfico de drogas na Chacrinha, foi preso em outra ação do 18º BPM na comunidade

Segundo a Polícia Militar, os agentes tiveram a atenção voltada para Arthur e seus comparsas, que agiam de maneira suspeita. Os suspeitos correram para o interior de uma casa abandonada e passaram a atirar contra a equipe, que revidou, iniciando a troca de tiros.

Após o fim do confronto, os agentes realizaram um cerco tático e conseguiram prender Bracinho, que seria integrante do bonde do Tiriça, do CV. Os demais suspeitos conseguiram fugir.

Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, 16 munições, um carregador de rádio transmissor e uma bateria de rádio transmissor. Ainda de acordo com a PM, Arthur ainda teria tentado se desfazer da pistola, jogando no interior de uma mata em direção ao local de fuga de seus comparsas.