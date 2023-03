O suspeito de 20 anos foi preso após roubar três celulares - Divulgação

Publicado 01/03/2023 17:39 | Atualizado 01/03/2023 17:53

Rio - Policiais do 23° BPM (Leblon) prenderam, na tarde desta quarta-feira (1º), um homem acusado de roubar celulares na Pedra do Arpoador, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

De acordo com o comando da unidade, os policiais foram solicitados por um grupo de pessoas logo após um roubo. Os agentes foram até o local da ocorrência e conseguiram localizar e prender o suspeito, que foi reconhecido pelas vítimas.

Durante a abordagem, os militares encontraram uma réplica de pistola e recuperaram três celulares que estavam em poder do suspeito, que tem 20 anos e é morador do bairro de Inhaúma, na Zona Norte.

A ocorrência foi encaminhada para a 14ª DP (Leblon).