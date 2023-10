O preso foi encaminhado para a 52ª DP (Nova Iguaçu) - Carlaile José Rodrigues

O preso foi encaminhado para a 52ª DP (Nova Iguaçu)Carlaile José Rodrigues

Publicado 11/10/2023 16:17 | Atualizado 11/10/2023 17:20

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (11), um jovem de 20 anos que estava com uma pistola 9mm, no bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Após consulta ao sistema policial, a equipe descobriu que o rapaz foi condenado pela 2ª Vara Criminal de Belford Roxo por roubo de carga.

De acordo com a investigação, o homem participou do roubo de uma carga de cigarros em Nova Iguaçu e estava em regime semiaberto. Ele foi condenado a cinco anos, quatro meses e 13 dias.



Segundo os policiais do Miguel Couto Presente, o jovem desembarcou de um mototáxi próximo a equipe, que percebeu a arma na cintura dele. A pistola, que foi fabricada na Argentina e estava com a numeração raspada, foi apreendida, junto com um carregador e munições.



O preso foi encaminhado para a 52ª DP (Nova Iguaçu) e depois levado de volta ao sistema prisional.