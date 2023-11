Evento vai debater os rumos do Centro do Rio - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 06/11/2023 11:57 | Atualizado 06/11/2023 12:57

Um grande evento vai celebrar os dois anos de fundação da Aliança CentroRio, criada para estimular a atuação privada no processo de revitalização na região central da Cidade Maravilhosa. Com patrocínio do Opportunity e da Sergio Castro Imóveis, a Conferência CentroRio será realizada nesta quarta-feira (08), das 9h às 13h, no prédio da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), que fica na Rua Candelária, 13º andar, no Centro. O evento tem apoio do Sinduscon.

O encontro vai reunir autoridades públicas, comerciantes, empresários, representantes do setor imobiliário e síndicos de edifícios da região, entre outros segmentos.

"Somos a associação que reúne as maiores empresas do setor imobiliário e proprietários de pontos comerciais e de serviços que, juntos, atuam pelo desenvolvimento do Centro do Rio com a missão de integrar diversas iniciativas na defesa de interesses comuns. No 1º evento, abordamos as Áreas de Revitalização Econômica e, agora, vamos ampliar a discussão para assuntos essenciais para o fortalecimento e a revitalização da área", explica Marcelo Haddad, CEO da Aliança, em entrevista ao site "Diário do Rio".A conferência debaterá as cinco principais iniciativas em andamento para revitalização da região: Reviver Centro II; Reviver Cultural; o Masterplan do BNDES; as Áreas de Revitalização Econômicas (AREs); e a conversão de imóveis comerciais em mistos ou residenciais.Entre os participantes estarão o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio (Sinduscon), Cláudio Hermolin; Chicão Bulhões (PSD), secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da cidade do Rio; Gustavo Guerrante, presidente da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar); Osmar Lima, chefe de Departamento de Ativos Imobiliários Públicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES); Paulo Millen, diretor da GTIS Partners; senador Carlos Portinho (PL-RJ), entre outros.Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site . Os interessados em se inscrever também podem buscar o mesmo endereço.A Aliança CentroRio conta com mais 300 mil profissionais e 60 mil empresas.– De 9h às 9h30 - Abertura: Josier Villar, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Carlo Caiado (PSD), presidente da Câmara Municipal do Rio (CMRJ), Cláudio André de Castro, Diretor da Sergio Castro Imóveis, uma das empresas fundadoras da Aliança CentroRio, e o prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes (PSD).Painéis, com duração de um hora cada:I – 9h30-10h30 - Os novos empreendimentos viabilizados pelo Reviver Centro II;II – 10h30-11h30 - Incentivos para o comércio e a valorização dos espaços públicos;III – 11h30-12h30 - Como viabilizar a conversão de imóveis comerciais.