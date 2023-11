Veículo ficou com cerca de nove perfurações - Reprodução

Publicado 06/11/2023 12:41

Rio - Uma tentativa de assalto acabou em tiroteio no Maracanã, na Zona Norte do Rio, na última sexta-feira (3). Uma dupla de homens tentou roubar o carro do morador de um prédio que saía da garagem quando um vizinho, policial civil, reagiu ao assalto.

De acordo com a Polícia Militar, o agente, ao ver um dos seus vizinhos ser rendido, atirou contra os criminosos e houve confronto. A dupla estava em uma motocicleta e conseguiu fugir. O caso aconteceu na Rua Professor Eurico Rabelo.

Agentes do 6° BPM (Tijuca) foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Ao chegarem no local, constataram que nada foi levado pelos assaltantes.

Não houve registro de feridos na ação, mas o veículo ficou com cerca de nove perfurações. Ao total, foram apreendidos um capacete, um carregador e vinte e nove munições.

Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer o fato.

A ocorrência foi registrada na 18ª DP (Praça da Bandeira).