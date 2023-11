Memorial da ONG Nóiz em homenagem a vítimas de violência policial em comunidades - Divulgação / ONG Nóiz

Publicado 06/11/2023 14:48 | Atualizado 06/11/2023 14:51

Rio - O menino Thiago Menezes Flausino, de 13 anos, morto em uma operação policial na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, receberá uma homenagem no próximo dia 18. A ONG Nóiz, projeto da comunidade, incluirá seu nome no memorial da biblioteca da instituição social que relembra as vítimas de violência policial.

Com isso, a ONG promoverá uma cerimônia com objetivo de relembrar o que aconteceu com Thiago, morto em agosto . O artista Jorge Gomes, responsável pelo mural, colocará o nome dele na parede da biblioteca, que também possui nomes de outras vítimas do mesmo tipo de violência, em outras comunidades.

"Eu fico muito emocionada por ele ganhar mais uma homenagem pra ele. Aqui na comunidade, no local em que aconteceu. Como mãe, eu agradeço muito", fala Priscila Menezes, mãe de Thiago.

"Em relação aos policiais, é todo um processo. São presos, são soltos. É uma luta diária. Mas é uma luta não só pelo Thiago, é para que toda essa violência se acabe. Queremos justiça sim, mas sei que a maior justiça é a de Deus. Não desejo isso a nenhuma outra mãe. O Estado precisa se responsabilizar pelo que acontece com nossos jovens todos os dias. Só peço todos os dias justiça", finaliza a mãe de Thiago.



O Ministério Público do Rio realizou, no dia 18 de agosto, uma reconstituição do crime. Houve o afastamento dos policiais envolvidos, mas eles seguem soltos, aguardando o fim das investigações. Durante este período, a família do jovem começou a investigar por conta própria e conseguiu até imagens de câmeras de seguranças , que foram entregues à polícia e ao MPRJ. Os familiares afirmam que PMs em um carro descaracterizado atiraram nele.