Duas pessoas são baleadas na frente do Centro Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza Filho, na Zona OesteReprodução/Redes Sociais

Publicado 28/11/2023 17:22 | Atualizado 28/11/2023 17:30

Rio - A mulher baleada na perna em um ataque de criminosos na calçada do Centro Municipal de Saúde Harvey Ribeiro de Souza Filho , no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (28). A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Ela estava internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul, desde a tarde desta segunda-feira (27) quando o crime aconteceu. Segundo relatos, a vítima foi baleada por criminosos que passaram atirando na direção de um homem apontado como um traficante da comunidade Terreirão.

O homem alvo dos tiros também ficou ferido. Ele está internado em estado grave no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, e teve de ser submetido a uma cirurgia.

Nas redes sociais, moradores falaram sobre a violência no Terreirão. "Acerto de contas na frente do postinho. Não tem hora e nem local mais, Terreirão foi bom um dia"; "Essa área do Terreirão é muito movimentada, poderia ter sido pior".

Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.