Material apreendido pela equipe do 12 BPM (Niterói)Reprodução

Publicado 03/12/2023 12:19 | Atualizado 03/12/2023 12:21

Rio - Policiais militares do 12 BPM (Niteroi) apreenderam 540 pinos de cocaína e 37 pedras de crack, na madrugada deste domingo (03), em Niterói, na Região Metropolitana.

De acordo com a corporação, os agentes encontraram os entorpecentes na rua 53, no bairro do Engenho do Mato. O material apreendido foi encaminhado à 81ª DP (Itaipu).