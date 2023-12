Com o homem, foram encontrados um fuzil, 8 carregadores e 4 kg de drogas - Divulgação / PF

Com o homem, foram encontrados um fuzil, 8 carregadores e 4 kg de drogasDivulgação / PF

Publicado 08/12/2023 08:01

Rio - Policiais federais prenderam, na tarde desta quinta-feira (7), um homem por tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo, em Mangaratiba, na Costa Verde. Segundo a Polícia Federal (PF), o suspeito estaria transportando produtos ilícitos entre o Rio de Janeiro e Angra dos Reis.

Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Guarda Civil de Mangaratiba, os agentes da PF identificaram e abordaram o veículo que o suspeito estava dirigindo. Dentro do carro, com o auxílio de um cão farejador, os policiais encontraram um fuzil, 8 carregadores e 4 kg de drogas no tanque de combustível.

De acordo com a PF, durante a abordagem, o homem chegou a oferecer R$ 25 mil para ser liberado. Por isso, além de tráfico de drogas e comércio ilegal de armas, o suspeito responderá por corrupção ativa. Caso seja condenado, a pena poderá chegar a 39 anos de prisão.

A Delegacia da Polícia Federal de Angra dos Reis e o Grupo de Investigações Sensíveis da PF continuarão investigando o caso.