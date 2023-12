Abastecimento deve ser normalizado em até 72h, diz a concessionária Iguá - Divulgação

Abastecimento deve ser normalizado em até 72h, diz a concessionária IguáDivulgação

Publicado 08/12/2023 10:25 | Atualizado 08/12/2023 10:50

Rio - Moradores de bairros e comunidades das zonas Oeste e Norte do Rio estão sofrendo com a falta de água, nesta sexta-feira (8), que vem acontecendo desde a última segunda-feira (4). O problema foi causado por conta de uma obra realizada pela concessionária Iguá na Praça Seca.



Nas redes sociais, moradores das regiões fizeram diversas reclamações. Alguns deles relataram estar sem água desde a última segunda à noite. Uma moradora do Tanque, um dos bairros afetados, contou estar sem água desde terça-feira (5). Já um outro, da Taquara, alegou estar há aproximadamente quatro dias sem abastecimento.



"Quase 4 dias sem água, pois a Iguá não tem competência para prestar um serviço adequado", publicou nas redes sociais.



Nesta quinta-feira (7), testemunhas relataram a presença de caminhões pipa abastecendo na Iguá da Estrada da Covanca, no Tanque. Na publicação, informaram que na própria rua não há abastecimento e as casas já estavam sem "uma gota de água".



"Na própria Estrada [da Covanca] não tem uma gota de água nas casas, como no caso da minha sogra que mora a 50 metros dessa estação, e está sem água desde terça-feira. a rua Vila Bom Clima, onde moro, a 100 metros desse local, também não tem água, e eles estão abastecendo os caminhões com pressão total. Absurdo!"



De acordo com a Iguá, todas as obras de instalação dos medidores de vazão foram finalizadas nesta quinta e o abastecimento em todos os bairros foi retomado, porém, a normalização completa do sistema pode levar até 72h após o retorno.



Ainda segundo a concessionária, o fornecimento pode apresentar baixa pressão e falta d’água, especialmente nas regiões mais elevadas e extremidades do sistema.



A Iguá também informou que, caso seja necessário, vai disponibilizar caminhões pipa para locais emergenciais como hospitais, clínicas e UPAs, entre outros.

Já a Águas do Rio comunicou, por meio de nota, que retomou, na quinta, o fornecimento de água para os 17 bairros da Zona Norte e suas comunidades que estava suspenso, devido ao serviço realizado na rede de distribuição da Praça Seca. O prazo de normalização também é de 72h.



Bairros parcialmente afetados



Os bairros com abastecimento parcial atendidos pela Iguá são: Anil, Barra da Tijuca, Camorim, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia (Jacarepaguá), Gardênia Azul, Grumari, Itanhangá, Jacarepaguá, Joá, Pechincha, Recreio dos Bandeirantes, Tanque, Taquara, Vargem Grande, Vargem Pequena e Praça Seca (parcial).



Além da área da Iguá, o abastecimento será retomado gradativamente em bairros atendidos pela concessionária Águas do Rio, impactados por uma das obras. São eles: Abolição, Água Santa, Bento Ribeiro, Cachambi, Campinho, Cascadura, Encantado, Engenho de Dentro, Marechal Hermes, Méier, Oswaldo Cruz, Piedade, Pilares, Praça Seca, Quintino Bocaiúva, Todos os Santos e Vila Valqueire.

A concessionária Iguá reiterou a necessidade do uso consciente da água neste período e se colocou à disposição dos clientes, por meio da Central de Atendimento no número 0800 400 0509 (telefone e WhatsApp).



A Águas do Rio afirmou estar à disposição dos clientes, através do 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.

Comunidades, atendidas pela Águas do Rio, afetadas

Avenida do Tenente

Avenida Dom Helder Câmara, nº 9.991 (rua Silvério, nº 79)

Bairro Ouro Preto

Barão

Beco da Amizade

Beco Enedina

Belém-Belém

Caminho da Reta

Cardoso de Mesquita, nº 28

Comandante Luis Souto

Comunidade Santa Rosa

Condomí­nio Mandela

Conjunto Residencial Fernão Cardin

Engenheiro Alfredo Gonçalves

Fazenda da Bica

Fazenda Mato Alto

Fazendinha de Água Santa

Inácio Dias (RA – Méier)

Jacarezinho

Jardim Piedade

Joaquim Méier

Malvinas

Monte Carmelo

Morro do Engenho da Rainha

Morro do Juca

Morro do Pau Ferro

Morro do Trajano

Morro do Urubu

Morro Inácio Dias

Outeiro (RA – Méier)

Padre Manuel da Nóbrega

Parque Araruna

Parque Vila Nova

Pica Pau Amarelo

Praça Cândida Vargas

Rua Baleares

Rua Embiri

Rua Engenheiro Clóvis nº 304

Rua Jerônimo Pinto, nº 942

Rua Joaquim Martins, nº 378-Fundos

Rua José Felix de Mariz

Rua Lemos de Brito

Rua Luiz Beltrão

Rua Pereira de Figueiredo, nº 630

Rua Pereira Pinto

Rua Saçu

Rua São Lourenço

Rua São Marciano

Rua Urucuia, nº 570

Rua Venâncio Ribeiro, nº 475

Santos Titara

Serra do Padilha

Seu Pedro

Sociedade Beneficiente e Social Frei

Teixeira Bastos

Vila Campinho

Vila da Amizade

Vila Eugênia

Vila Operária Luiz Carlos Prestes

Vitória da Conquista