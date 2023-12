Estrutura de 50 metros desabou durante a madrugada - Reprodução / Portal Cidade de Niterói

Publicado 08/12/2023 11:44 | Atualizado 08/12/2023 11:58

Rio - A tradicional árvore de Natal de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, desabou na madrugada desta sexta-feira (8). A estrutura, de 50 metros, erguida na Praça do Rádio Amador, em São Francisco, foi derrubada por uma forte ventania que atingiu a cidade, segundo relatos nas redes sociais.

Em nota, a Prefeitura de Niterói disse que convocou a empresa responsável pela montagem e pela estrutura da árvore para prestar esclarecimentos.O município também confirmou que não houve feridos e que as causas do acidente serão apuradas imediatamente.A área foi isolada pela Defesa Civil, que trabalha no local. O trânsito está sendo auxiliado por operadores da Nittrans.A árvore de Natal de Niterói seria inaugurada no dia 10 de dezembro, ao som da Orquestra Petrobras Sinfônica e com participação de Elba Ramalho na apresentação do ‘Viver a Paz – Concerto de um sonho’.A estrutura, com 15 mil lâmpadas de led nas cores azul, verde e vermelho, traria como tema os 450 anos da cidade sorriso e faria parte de uma grande decoração natalina, prevista em mais de 10 pontos do município.Questionada sobre manter ou não os outros enfeites, a Prefeitura disse que ainda não tem essa informação.