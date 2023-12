Empresário foi agredido e roubado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana - Reprodução

Empresário foi agredido e roubado na Avenida Nossa Senhora de CopacabanaReprodução

Publicado 08/12/2023 11:45

Rio - A Justiça decretou, nesta quinta-feira (7), a prisão temporária do suspeito que, de 67 anos, em Copacabana, no último sábado (2). O mandado contra Victor Hugo Oliveira Jobim, de 22 anos, foi expedido pelo juiz Guilherme Schilling Pollo Duarte, da 21ª Vara Criminal da capital. O agressor já é considerado foragido.

Justiceiros

Após a repercussão do caso, um grupo de homens que se intitulampara localizar e agredir os suspeitos. Em um dos episódios de agressão, o grupo aparece, no referido bairro, na noite de terça-feira (5). Em um vídeo que circula nas redes sociais, gravado por um dos integrantes do bando, é possível ver pelo menos sete homens agredindo o rapaz na cabeça, nos braços e pernas com socos, chutes e até pauladas.

A Polícia Civil informou que está monitorando o 'grupo de justiceiros' e disse que as investigações estão em andamento para identificar os envolvidos e esclarecer os fatos. Já o secretário de Segurança Pública do Rio, Victor César Carvalho dos Santos,chegando a comparar o comportamento do grupo ao de milicianos, e afirmou que todos estão sendo acompanhados.A Polícia Militar disse que vai ter mudanças na segurança após onda de violência em Copacabana. Uma reunião entre representantes de forças de segurança estaduais e municipais do Rio de Janeiro definiu, na tarde desta quarta-feira (6), alterações no esquema de policiamento em Copacabana.