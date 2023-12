Casas e veículos ficaram cobertos por água no Bracuí, em Angra dos Reis - Reprodução / Redes sociais

Publicado 09/12/2023 09:53 | Atualizado 09/12/2023 13:56

Rio - A Prefeitura de Angra dos Reis informou, na manhã deste sábado (9), que um casal de idosos morreu durante as inundações que atingiram o bairro do Bracuí. No momento, 312 pessoas estão desabrigadas, acolhidas em escolas municipais. Em alguns pontos, a água atingiu a marca de três metros de altura, cobrindo casas e deixando um cenário de destruição no município da Costa Verde do Rio.

Segundo informação preliminares, o casal de idosos estava em um asilo privado, no Bracuí, quando a água subiu rapidamente e os dois não conseguiram subir para o segundo andar do imóvel. A perícia está no local e a provável causa da morte foi afogamento. Outros 25 idosos que estavam no asilo foram levados para um abrigo.

As fortes chuvas começaram por volta de 19h de sexta-feira, somando um índice pluviométrico de 250 mm em menos de 24 horas e provocando a cheia de rios que cortam a cidade. No momento, 297 moradores estão abrigados na Escola Municipal José Luiz Ribeiro Reseck, no bairro do Frade, enquanto outros 15 foram acolhidos na Escola Municipal Regina Célia, no Morro do Carmo. Eles contam com suporte das secretarias de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Saúde e Educação.

A Defesa Civil Municipal começou a receber chamados da população logo após o início da chuva. Foi necessária a utilização de barcos e cordas para o resgate de idosos, acamados, crianças, obesos e animais de estimação.

Nas redes sociais, moradores publicaram vídeos mostrando as casas completamente inundadas. É possível ver que a água cobriu carros e motos, além de móveis. Desesperadas, as vítimas afirmam que perderam todos os bens.

Na manhã deste sábado, a Prefeitura de Angra dos Reis passou a receber doações para as famílias atingidas. Água, itens de higiene pessoal, material de limpeza, roupas, lençóis e alimentos não perecíveis podem ser entregues na Alameda Coronel Otávio Brasil, 253-B, Balneário (Arquivo da Prefeitura).