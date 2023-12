Rodrigo França recebeu os pequenos moradores da Cidade de Deus - Reprodução / Redes Sociais

Rodrigo França recebeu os pequenos moradores da Cidade de Deus Reprodução / Redes Sociais

Publicado 13/12/2023 12:39

Rio - Uma ação social está promovendo um Natal mais feliz para crianças de três comunidades do Rio. Na celebração, organizada pela ONG Favela Mundo, papais-noéis negros visitam os pequenos e distribuem livros. Nesta quinta-feira (14), a festa será no Caju, na Zona Portuária.

Durante o evento, o dançarino e capoeirista Felipe Canela vai encarnar o Bom Velhinho, a partir das 10h, na Quadra da Manilha, que fica na Avenida Leão XIII, 40.

Nesta quarta-feira (13), a visita será às 14h na Biblioteca Parque da Rocinha (Estrada da Gávea, 454), em São Conrado, tendo o escritor Ricardo Jaheem como convidado especial.

A série foi aberta na última segunda-feira (11), na Cidade de Deus, e contou com o ator e diretor Rodrigo França como o personagem.



"Poder presentear com a representatividade que não tive me estima a ser um Papai Noel negro. Precisamos, cada vez mais, trazer exemplificações positivas, mesmo lúdicas. Isto cria uma imagética poderosa de autoestima para cada criança negra, pois somos beleza, inteligência e potência", reflete Rodrigo.