Evento contará com rodas de conversa, amostras musicais, teatro, palestras e seminários Divulgação / Expo Religião

Publicado 15/12/2023 11:18 | Atualizado 15/12/2023 11:29

Rio - O Rio receberá, a partir desta sexta-feira (15), a 12ª edição da Expo Religião. Considerado o maior evento inter-religioso da América Latina, ele acontece até domingo (17) no Centro de Convenções Bolsa do Rio, na região central da cidade, com entrada gratuita para os interessados.



A abertura da feira será às 13h com a realização de uma vídeo ao vivo em homenagem ao pedido do Papa Francisco em relação aos pobres. Na live, a organização aproveitará o tema para lançar um projeto que abrigará 100 pessoas em situação de rua para um trabalho de acolhimento. A iniciativa oferece auxílio na alimentação, curso de capacitação e inclusão no mercado de trabalho durante o período de três meses.

Luzia Lacerda, diretora responsável pela organização, explicou mais ao DIA sobre a proposta. "Vamos cuidar dessas pessoas em situação de rua durante três meses e depois colocá-la no mercado de trabalho. A gente tem que tentar melhorar em alguma coisa. Não adianta nada tentar pescar o peixe sem oferecer a vara, queremos ajudar", disse.

A Expo Religião terá rodas de conversa, amostras musicais, teatro, palestras e seminários sobre variados segmentos religiosos.

Em tempos de intolerância religiosa, o evento reúne cerca de 30 religiões para provar que é possível conviver pacificamente cada um com a sua fé. Representantes do Catolicismo, Budismo, Espiritismo, Hare krishna, Muçulmano sunita, Paganismo, Muçulmana xiita, Umbanda, Matrizes africanas, Xamanismo, Judaísmo, Fé bahá’i, Mórmon e outras estarão presentes no encontro.



No domingo (17), a exposição receberá o Dom Orani João Tempesta, cardeal arce-bispo do Rio de Janeiro. No mesmo dia, a Expo Religião também divulgará um projeto voltado para meninas grávidas menores de idade. Com a atriz Tessy Callado como madrinha, organização tem como objetivo dar condições por meio de cursos para que essas jovens possam sustentar seus filhos e evitar casos de abandono de recém-nascidos

'A meta esse ano é o lado social'

A diretora Luzia Lacerda também comentou sobre a importância da iniciativa. "A meta esse ano é o lado social, é o ser humano. É o que fazer para mudar a situação das pessoas que estão nessa situação de pobreza extrema. Queremos evitar casos de abandono e mostrar para essas jovens que é possível amar seus filhos", afirmou ela.

O encontro, realizado desde 2011, também terá expositores, que mostrarão mais informações sobre as origens das crenças. A Expo Religião é realizada com apoio da TV ALERJ e Comissão Diálogo e Paz; e com patrocínio do Governo do Rio, FUNARJ e Secretaria de Cultura e Economia Criativa



A abertura será nesta sexta (15) às 13h com previsão de término às 19h. Já no sábado (16) e domingo (17), a feira acontece das 10h às 19h. O evento será no Centro de Convenções Bolsa do Rio, na Rua do Mercado, 12.