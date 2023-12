Jorge Aragão e Gloria Groove vão cantar na Praia de Copacabana - fotos de Divulgação

Jorge Aragão e Gloria Groove vão cantar na Praia de Copacabanafotos de Divulgação

Publicado 16/12/2023 08:30

Rio - Faltando pouco mais de duas semanas para o evento, a RioTur divulgou, nesta sexta-feira (15), a programação completa do Réveillon. Ao todo, 12 palcos espalhados por diversas regiões da cidade vão receber grandes nomes da música e as escolas do Grupo Especial.



A lista conta com artistas como Ludmilla, Jorge Aragão, Luísa Sonza, Gloria Groove, Diogo Nogueira, Belo e Gustavo Lins. Neste ano, sob o lema da paz e respeito à diversidade, a cidade vai exaltar a mistura carioca.

Ludmilla é atração principal no palco montado em frente ao Copacabana Palace Reprodução/Redes sociais



A diversão vai agitar 11 bairros do município, sendo dois palcos na Praia de Copacabana, na Zona Sul. O famoso espetáculo de fogos de artifício vai contar com 10 balsas espalhadas pela orla. Ele será comandado, pela primeira vez, por uma orquestra sinfônica, ao vivo, no Palco Copacabana.



De acordo com a RioTur, a ideia é que o maestro, enquanto rege a orquestra, simule, com o movimento da batuta, estar regendo também a famosa queima de fogos. Neste ano, o foguetório deve durar cerca de 12 minutos.



O bairro, que recebe o Réveillon mais famoso do mundo, contará com um palco em frente ao Hotel Copacabana Palace e outro na altura da Rua República do Peru. No primeiro, se apresentam nomes como Ludmilla, Gloria Groove, Nattanzinho e Luísa Sonza. Já no segundo, Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira e Belo comandam a noite. A programação vai começar a partir das 19h do dia 31 de dezembro.



Além disso, a Virada terá inédita apresentação de drones com efeitos especiais. O show vai contar com 500 equipamentos. De acordo com a produtora do Réveillon, a SRCOm, as projeções vão fazer uma alusão aos 40 anos da primeira edição do Rock in Rio, ocorrida em 1985, momentos antes da contagem regressiva.



Nos outros dez bairros, a celebração tem duas novidades: palcos na Praça Mauá e Bangu, que agora se unem aos do Flamengo, Ilha do Governador, Madureira, Paquetá, Pedra de Guaratiba, Penha, Ramos e Sepetiba.



Flamengo, Barra e Recreio também vão contar com queimas de fogos nas regiões. A diversão vai agitar 11 bairros do município, sendo dois palcos na Praia de Copacabana, na Zona Sul. O famoso espetáculo de fogos de artifício vai contar com 10 balsas espalhadas pela orla. Ele será comandado, pela primeira vez, por uma orquestra sinfônica, ao vivo, no Palco Copacabana.De acordo com a RioTur, a ideia é que o maestro, enquanto rege a orquestra, simule, com o movimento da batuta, estar regendo também a famosa queima de fogos. Neste ano, o foguetório deve durar cerca de 12 minutos.O bairro, que recebe o Réveillon mais famoso do mundo, contará com um palco em frente ao Hotel Copacabana Palace e outro na altura da Rua República do Peru. No primeiro, se apresentam nomes como Ludmilla, Gloria Groove, Nattanzinho e Luísa Sonza. Já no segundo, Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira e Belo comandam a noite. A programação vai começar a partir das 19h do dia 31 de dezembro.Além disso, a Virada terá inédita apresentação de drones com efeitos especiais. O show vai contar com 500 equipamentos. De acordo com a produtora do Réveillon, a SRCOm, as projeções vão fazer uma alusão aos 40 anos da primeira edição do Rock in Rio, ocorrida em 1985, momentos antes da contagem regressiva.Nos outros dez bairros, a celebração tem duas novidades: palcos na Praça Mauá e Bangu, que agora se unem aos do Flamengo, Ilha do Governador, Madureira, Paquetá, Pedra de Guaratiba, Penha, Ramos e Sepetiba.Flamengo, Barra e Recreio também vão contar com queimas de fogos nas regiões.

Já em Niterói, a tradicional programação na Praia de Icaraí começa às 18h com show da Banda Bicho Solto. Na sequência, se apresentam a Banda Faixa Etária, o cantor João Gabriel e a bateria da Unidos da Viradouro. Lulu Santos encerra a festa ao ritmo de hits como "Assim Caminha a Humanidade", "Toda Forma de Amor", "Como uma Onda" e "Tempos Modernos".



Confira a programação completa na cidade do Rio



COPACABANA

Palco Copacabana Palace - em frente ao Copacabana Palace

Nattanzinho

Luísa Sonza

Gloria Groove

Ludmilla

GRES Imperatriz Leopoldinense



Palco Samba - na altura da República do Peru

Teresa Cristina

Jorge Aragão

Diogo Nogueira

Belo

GRES Unidos do Viradouro



PRAIA DO FLAMENGO

DJ Tonny

Grupo DDP Diretoria

Celebrare

Mart’nália participação de Moacyr Luz

GRES Unidos de Vila Isabel

GRES Beija-Flor de Nilópolis



PRAÇA MAUÁ

DJ Zaba

Família Diniz convida Roda de Samba Pedra do Sal

Detonautas

Bala Desejo

GRES Unidos da Tijuca

GRES Vizinha Faladeira



ILHA DE PAQUETÁ

DJ Ulisses

Grupo Existência participação de Luiz Camilo

Gamadinho

Michael Sullivan

GRES Unidos do Porto da Pedra



ILHA DO GOVERNADOR

DJ Adonay

Juninho Thybau

Thiago Soares

Onze20

GRES Paraíso do Tuiuti

GRES União da Ilha do Governador



MADUREIRA

DJ Bikudo

DJ Michel e convidados Baile Charme

Roberta Sá convida Velha Guarda da Portela

Delacruz

GRES Império Serrano

GRES Portela



RAMOS

DJ Yuri Hang

DJ Juninho 22

Bielzin

TIEE

DJ Mandrake

Chefin

Balacobaco

GRES Grande Rio



PENHA (IAPI DA PENHA)

DJ Daniel Correa

Grupo Coisa Séria participação Adriano Ribeiro

Orquestra Tupy

Gustavo Lins

GRES Estação Primeira de Mangueira



BANGU

DJ Cley

Paulinho Mocidade e Banda L1

Clareou

Marvvila

GRES Unidos de Padre Miguel

MT Santos



PEDRA DE GUARATIBA

DJ Elétron

Black White

Silvinho Blau blau

Caju Pra Baixo

GRES Mocidade Independente de Padre Miguel



SEPETIBA

DJ Bruninho

Boka Loka

Vitinho

Arlindinho

GRES Acadêmicos do Salgueiro