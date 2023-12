Último mutirão de limpeza de 2023 foi realizado no Arpoador neste sábado (16) - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 16/12/2023 12:19

Rio - Um grande mutirão de limpeza reuniu voluntários, no Arpoador, Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (16). A ação, que começou às 7h, teve como objetivo de alertar a população sobre os impactos ambientais dos filtros de cigarro descartados de forma inadequada.



A primeira etapa da iniciativa foi uma travessia no mar com 100 nadadores, do Posto 5 ao Arpoador. Em seguida, houve sessão de meditação e alongamento para a população.

Por volta das 8h30, o movimento Bota Pra Girar, adotante da Pedra do Arpoador, e o Pedra do Arpoador Conservação reuniram os voluntários para limpeza simbólica, recolhendo bitucas de cigarros e outros tipos de lixos descartados de forma incorreta.

Daiane Rangel, coordenadora do Projeto Pedra do Arpoador Conservação, explicou ao DIA como esse tipo de iniciativa ajuda a natureza. "O evento foi muito importante pra mostrar pra população a importância do descarte correto das gimbas de cigarro. E como uma única gimba pode gerar um grande impacto de contaminação dos oceanos. Ver os voluntários recolhendo, faz com que outras pessoas se interessem em participar", comentou.

Conhecidos como bitucas ou guimbas, os filtros são feitos de uma pequena porção que não foi queimada e um plástico não-biodegradável, com substâncias tóxicas, como metais, hidrocarbonetos, compostos nitrogenados, aminas aromáticas, entre outros.



Os grupos Rap da Saúde, formado por jovens de projeto social, e o Chegando de Surpresa, da Comlurb, também participaram da ação, que uma colaboração entre prefeitura, a subprefeitura da Zona Sul, Comlurb e das secretarias de Saúde e Meio Ambiente e Clima.



Flávio Valle, subprefeito da Zona Sul, explicou como as ações de conscientização são fundamentais para a população. "Realizamos com frequência ações de limpeza na Pedra do Arpoador e nas praias, mas sempre nos surpreendemos com o volume de lixo coletado. Passou da hora de mudar essa realidade. Para isto, convidamos os cidadãos para participarem da iniciativa e atuarem como verdadeiros ‘fiscais na natureza’. Somente com o esforço coletivo será possível reverter esse quadro", afirmou.



É estimado que dentre os 5,5 trilhões de cigarros produzidos anualmente em todo o mundo, 4,5 trilhões de guimbas são descartadas de forma inadequada. Um único filtro tem uma mistura com mais de sete mil compostos e capacidade para contaminar cerca de mil litros de água.

Os dados são de um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), com o apoio do Instituto para o Controle Global do Tabaco (IGTC) da Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Instituto Nacional do Câncer e da ACT Promoção da Saúde.



*Reportagem do estagiário Lucas Guimarães, sob supervisão de Raphael Perucci