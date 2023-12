Homem foi flagrado espancando cachorro com uma barra de ferro - Reprodução / Redes sociais

Homem foi flagrado espancando cachorro com uma barra de ferroReprodução / Redes sociais

Publicado 16/12/2023 11:26

Rio - Policiais do 7° BPM (São Gonçalo) prenderam, na noite desta sexta-feira (15), um homem que espancou um cachorro em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A agressão foi registrada por um vizinho. Nas imagens obtidas pelo DIA, é possível ver Fernando Alves Junior gritando e batendo no pitbull com uma barra de ferro.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi preso por volta das 21h40 dentro de uma casa, que fica na Travessa Pereira Pinto, no bairro Venda da Cruz. Ainda de acordo com a polícia, Fernando Junior deixava o animal sem comida e água.

As imagens ainda flagram o cão Thor chorando e fugindo do homem. Após diversas agressões, o suspeito ainda puxa a orelha do animal. A polícia também informou que a coleira estava enforcando o cachorro, que passou mal depois de ser agredido.

Nas redes sociais, o vereador de São Gonçalo, Romário Régis (PDT), publicou uma série de vídeos sobre o resgate de Thor. "O cara foi preso e agora o Thor vai para o veterinário. Já sabem com quem [o cachorro] vai ficar no final das contas, né?", disse o vereador, que está cuidando provisoriamente do cão.

"Conseguimos levar o agressor para a delegacia e a gente espera que ele seja punido dentro da legislação brasileira. Não acreditamos na violência e queremos que o animal tenha um lugar seguro para ficar. Que casos como esse não se repitam", finalizou Régis.

Em nota, a Polícia Militar informou que o 7° BPM foi "acionado para verificar a ocorrência de maus tratos de animais". No local, a equipe foi recebida pelo vereador e pela testemunha do crime, que apresentou aos agentes as gravações do animal sendo atacado. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.



A Polícia Civil afirmou que, de acordo com a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado, Fernando Alves Barros Júnior foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais.