Morreu o compositor Carlos Lyra, ícone da bossa novaReprodução da internet

Publicado 16/12/2023 11:14

Rio - O compositor Carlos Lyra morreu, na madrugada deste sábado (16), aos 90 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada em postagem no perfil oficial do músico, sem divulgar a causa da morte. O velório será realizado neste domingo, no Memorial do Carmo, no Caju, em cerimônia restrita aos familiares e amigos próximos. Ícone da bossa nova, o músico é conhecido como o autor de clássicos como "Coisa Mais Linda", "Você e Eu" e "Minha namorada".

"É com imensa tristeza que comunicamos a passagem do compositor Carlos Lyra, nessa madrugada, de forma inesperada. A todos, agradecemos o carinho", diz a legenda da publicação na página do artista. Ele deixa a mulher, Magda Botafogo, e uma filha, Kay Lyra, fruto do casamento com a atriz norte-americana Kate Lyra, de quem se separou em 2004.

Segundo informações do "RJTV", da TV Globo, o artista foi internado com febre, na última quinta-feira, no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Carioca, Carlos Lyra se iniciou na música ainda na infância, aos sete anos. Mas foi na adolescência que conheceu Roberto Menescal, um dos fundadores da bossa nova e participante ativo das reuniões na casa de Nara Leão que deram origem ao movimento. Juntos, os dois músicos inauguraram a Academia de Violão, por onde passaram grandes nomes como Wanda Sá, Marcos Valle e Edu Lobo.

Participou da composição de "Lobo Bobo", "Saudade Fez um Samba" e "Maria Ninguém", faixas do álbum de estreia de João Gilberto, intitulado "Chega de Saudade" (1959), sendo as duas primeiras em parceria com Ronaldo Bôscoli. Tom Jobim e Vinicius de Moraes foram outras lendas com quem Carlos trabalhou ao longo da carreira.

No início deste mês, foi lançado o álbum "Afeto" em comemoração pelos 90 anos do artista. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Lulu Santos, Djavan e Mart'nália são alguns dos cantores que participaram do disco, dando voz ao acervo de canções escritas por Lyra.

Artistas lamentam a morte de Carlos Lyra

O falecimento do compositor abalou personalidades da música, que registraram mensagens nas redes sociais lamentando a notícia. "Tristes com a notícia da partida de Carlos Lyra, que nos deixa aos seus 90 anos com um legado extraordinário. Um forte abraço em toda a família e amigos", escreveu a equipe de Gilberto Gil, em postagem no Instagram.

Lúcio Mauro Filho também celebrou a trajetória do compositor: "O dia amanheceu triste, com a partida do mestre Carlos Lyra, ídolo em qualquer canto do mundo, responsável por algumas das canções mais lindas da história da música popular moderna. Um amigo querido e generoso, que me influenciou e continuará influenciando, não só a mim, mas a tantos artistas, discípulos e fãs. Um homem que cantou não só a beleza e o amor, mas também a justiça social, muito antes do tema ganhar a devida relevância", escreveu.

"Que privilégio ter vivido seu tempo e acima de tudo, ter tido a honra de dividir o palco com ele, um dos maiores orgulhos que tenho em minha carreira. Meus sentimentos à minha amada Magda, todos os familiares, amigos e admiradores desse gigante da música mundial. Descanse em paz, amado mestre. És a história de uma nação. Uma história linda!", completou ele.

Confira mais homenagens:

Djavan: "Um dos maiores nomes da Bossa Nova, Carlos Lyra nos deixou hoje. Carlinhos deixa um grande legado artístico, tendo composto centenas de canções e criado espetáculos musicais como 'Pobre Menina Rica', ao lado de Vinícius de Moraes - anos depois, a peça serviu de inspiração para o filme 'Para Viver Um Grande Amor', protagonizado por Djavan. Que esse grande mestre siga em paz! Um abraço carinhoso para seus familiares, amigos e fãs"

Monica Salmaso: "Um gigante encantou-se. Carlos Lyra musicou um Brasil possível, de beleza, de incrível beleza! A gente se despede dele agradecendo e cantando sua música que segue conosco, infinito!"