Moradores dos complexos do Alemão e Penha receberam cestas básicas para o Natal - Bruno Itan / Voz das Comunidades

Moradores dos complexos do Alemão e Penha receberam cestas básicas para o NatalBruno Itan / Voz das Comunidades

Publicado 16/12/2023 13:17

Rio - A ONG Voz das Comunidades distribuiu, neste sábado (16), 1.600 mil cestas básicas aos moradores dos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte. Em sua 18ª edição, a ação "Por um Natal Melhor" tem o objetivo de levar alimentos para famílias das comunidades do Rio, nesta importante época do ano.

fotogaleria

Diante do quadro de insegurança alimentar enfrentado pelo país, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) realizou, em 2023, uma pesquisa sobre o acesso à alimentação no Complexo do Alemão. Na ocasião, o levantamento foi feito por amostras e realizado diretamente com a população da região.

Após o estudo, o instituto observou que 80% dos moradores do Complexo do Alemão convivem ou conviveram com algum nível de insegurança alimentar nos últimos três anos. Desses, 53% encontram-se em situação de insegurança alimentar grave e apenas 20% estão em segurança.

A responsável pela área de Impacto Social da ONG, Geisa Pires, contou que a iniciativa pretende "proporcionar às famílias de favela a oportunidade de celebrar o Natal com uma ceia digna, resgatando a simbologia da data".

Renê Silva, fundador do Voz das Comunidades, ressaltou o objetivo da ação. "A gente consegue com que algumas pessoas tenham o que comer no Natal e consigam fazer uma ceia com os alimentos que pudemos arrecadar", detalhou o jornalista.

'Por um Natal Melhor'



"Por um Natal Melhor" faz parte de um conjunto de ações realizado anualmente e conta com as doações e apoio de famosos e anônimos. A cantora Preta Gil, por exemplo, é madrinha da ação desde 2010, quando repassou parte do valor arrecadado no "Bazar da Preta" para a compra dos alimentos. Os atores Fábio Porchat e Rafael Zulu também são padrinhos.



Com 18 edições, a campanha já acumulou, ao todo, cerca de 300 toneladas de alimentos. A ação, que obteve o suporte de 80 voluntários neste sábado, reforça seu compromisso de levar esperança e dignidade à comunidades em um momento tão especial.

A iniciativa ainda conta com o apoio da Domino's Pizza, que fornece pizzas aos voluntários durante o dia da distribuição.