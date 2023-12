Avenida Pastor Martin Luther King Junior - Google Street View

Publicado 16/12/2023 12:41

Rio - Um policial militar e um ex-PM foram presos na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, na altura de Vila Kosmos, na Zona Norte, com um arsenal de armas.

De acordo com a corporação, o ex-soldado possui quatro anotações criminais. Em sua cintura, foi encontrado um carregador de pistola.



As prisões foram realizadas durante uma blitz feita por agentes do 41° BPM (Irajá) dentro da "Operação Força Total", nesta sexta-feira (15).

O ex-PM e um segundo homem foram abordados enquanto dirigiam um carro no modelo Jeep Renegade, que era clonado.



Durante a abordagem, o PM, que é 3º sargento lotado no 12º BPM (Niterói), chegou ao local em um Fiat Toro. Enquanto os agentes vasculhavam o Jeep, um dos ocupantes conseguiu fugir utilizando o carro do policial.



Na ação, foram apreendidas quatro pistolas, uma escopeta, três coletes balísticos, quase 100 munições, um par de algemas, um rádio transmissor, uma balaclava e dois distintivos da PMERJ. O carro clonado também foi apreendido.



A ocorrência foi encaminhada para a 27ª DP (Vicente de Carvalho). A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária acompanha o caso.

As identidades dos presos não foram divulgadas.