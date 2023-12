Crianças que estavam desaparecidas são encaminhadas para abrigo da prefeitura do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 23/12/2023 09:34 | Atualizado 23/12/2023 10:21

Rio - As três crianças encontradas após ficarem 24 horas desaparecidas ao saírem de casa, na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, vão continuar em um abrigo da prefeitura do Rio até nova decisão judicial. Os irmãos D.R.S, de 6 anos, E.R.S, de 10, e R.R.S, de 12, sumiram na quinta-feira (21), e foram localizadas nesta sexta (22) por um amigo do pai delas, na Avenida Brasil. O trio foi encaminhado para o Conselho Tutelar de Campo Grande, também na Zona Oeste, que continua analisando o caso.

Segundo o pai das crianças, Rafael Souza de Lima, 42, há uma briga judicial pela guarda dos filhos entre ele e a mãe biológica, que mora em Rio das Ostras, na Região dos Lagos do Rio. Além das três crianças que desapareceram, o ex-casal tem ainda outros dois filhos que estão sob os cuidados do pai. A desavença entre os pais teria motivado a filha de 12 anos a sair de casa levando os irmãos de 10 e 6 anos.

O pai alega que a menina tem problemas psicológicos, adquiridos no período em que viveu com a mãe. Rafael, que é pastor em um igreja na Vila Kennedy, também afirma que as crianças sofreram maus-tratos enquanto estavam com a mãe biológica.

Em imagens de câmeras de segurança de um mercado e uma oficina nas proximidades da Vila Kennedy é possível ver as três crianças vagando pela rua, carregando mochilas. A localização dos meninos só foi possível graças a esses vídeos.

Ao DIA, Rafael mencionou o desejo de continuar lutando pela guarda dos três filhos que estão no abrigo. O caso foi registrado inicialmente na 34ª DP (Bangu) e depois repassado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).