Agentes atuam nas localidades Nova Holanda e Parque UniãoArquivo / Agência O Dia

Publicado 26/12/2023 07:39 | Atualizado 26/12/2023 08:13

tiroteio na Avenida Brasil que deixou nove pessoas feridas no último domingo (24). Rio - O Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade, é alvo de uma operação da Polícia Militar, nesta terça-feira (26). Agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) atuam no Parque União e Nova Holanda para localizar os criminosos envolvidos em umque deixou nove pessoas feridas no último domingo (24).

Na ocasião, segundo a PM, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), avistaram um carro em atitude suspeita saindo do Complexo da Maré e, ao determinarem ordem de parada, os suspeitos realizaram disparos de armas de fogo contra os policiais. Três veículos que passavam pelo local no momento e uma viatura da PM foram atingidos. Houve confronto entre criminosos e policiais e os suspeitos conseguiram fugir.

A corporação também atua na comunidade do Urubu, em Pilares, na Zona Norte. Agentes do 3º BPM (Méier) realizam uma operação emergencial na localidade. A ação visa prender criminosos, apreender armas e drogas, reduzir os índices criminais de roubo de veículos e carga na área, além de retirar barricadas que impedem a circulação de moradores.

Segundo a PM, até o momento, três suspeitos foram presos, um fuzil, duas pistolas, um rádio transmissor e grande quantidade de droga foram apreendidos na comunidade.