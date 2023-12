Vítimas de grave acidente foram socorridas para o Hospital Público Municipal de Macaé - Divulgação/Prefeitura de Macaé

Vítimas de grave acidente foram socorridas para o Hospital Público Municipal de MacaéDivulgação/Prefeitura de Macaé

Publicado 26/12/2023 10:01 | Atualizado 26/12/2023 10:03

Rio - Um menino de 11 anos e uma adolescente de 17, vítimas de um grave acidente, em Macaé, no Norte Fluminense , permanecem internados. A colisão frontal seguida de colisão transversal entre três veículos aconteceu na tarde de Natal, nesta segunda-feira (25), no km 169,8 da BR-101. Três pessoas, ainda não identificadas, morreram no local, e outras cinco tiveram ferimentos moderadores e leves.

A criança, o adolescente e os outros feridos foram socorridos para o Hospital Público Municipal (HPM) e, de acordo com a Prefeitura de Macaé, o menino está em estado grave, enquanto a menina teve escoriações, está lúcida e segue em observação. A unidade não informou se as outras vítimas já receberam alta médica. Além deles, duas pessoas que estavam no local do acidente não precisaram de atendimento.

Segundo a Arteris Fluminense, concessionária que administra o trecho, o acidente envolveu um carro modelo Volvo XC90 prata, de placa da cidade do Rio, um Ford Ka prata, com placa de São Gonçalo, na Região Metropolitana, e um Nissan Kicks prata, de placa de Vila Velha, no Espírito Santo. As batidas provocaram as mortes de dois homens e uma mulher e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) do município. Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se investiga o caso.