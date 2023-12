Médico Marilton da Silva Vaz, de 47 anos, passou por cirurgia no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Divulgação

Publicado 26/12/2023 09:11

Rio - O ortopedista baleado durante um confronto na Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, permanece internado em estado grave, nesta terça-feira (26). Marilton da Silva Vaz, de 47 anos, foi baleado na região cervical, junto com o pai, o pediatra Mário Vaz, 80, no tiroteio que deixou outros sete feridos, próximo ao Complexo da Maré , na véspera de Natal, neste domingo (24).

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que o médico passou por uma cirurgia, na noite de segunda-feira (26), e está no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Marilton e Mário voltavam de um culto religioso , quando foram baleados. Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) suspeitaram de um veículo saindo do Complexo da Maré e derem ordem de parada, mas os criminosos atiraram contra os agentes. Houve confronto e o suspeitos conseguiram fugir.

Na troca de tiros, três veículos e uma viatura da PM foram atingidos. Ao todo, nove pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital Geral de Bonsucesso. Entre as vítimas, seis receberam alta e três foram transferidas para outras unidades. Enquanto Marilton foi levado para o HEAT Mário, atingido de raspão na cabeça, foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, e liberado. Já Fernando Rodrigues da Silva, baleado na boca e no tórax, está internado em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela 21ª DP (Bonsucesso). Na manhã desta terça-feira, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC) atuam nas comunidades do Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré, para localizar os envolvidos no tiroteio. Até momento, não há registro do prisões ou apreensões na região.