Publicado 02/01/2024 15:32 | Atualizado 02/01/2024 20:22

Rio - O corpo encontrado nesta terça-feira (2) na Praia de Figueira, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, é de, de 23 anos. A informação foi confirmada pela 124ª DP (Saquarema), após reconhecimento dos familiares no Instituto Médico Legal (IML). A jovem foi levada pelas ondas durante a virada de ano e desapareceu no mar.

Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas desde a madrugada do dia 1º com a ajuda de drones e motos aquáticas. Mergulhadores também trabalharam nas buscas.



Na semana do réveillon, a Marinha do Brasil havia emitido um alerta de ressaca de ondas de até três metros. Na noite da virada, o mar de Saquarema estava revolto e bandeiras vermelhas estavam instaladas pela praia.