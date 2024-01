O foragido Gilson Rosa de Lima foi preso na Zona Oeste do Rio - Divulgação / PCERJ

O foragido Gilson Rosa de Lima foi preso na Zona Oeste do RioDivulgação / PCERJ

Publicado 03/01/2024 13:13

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, nesta quarta-feira (3), Gilson Rosa de Lima na Vila Vintém, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva por homicídio em Recife.

De acordo com a instituição, os agentes da DRFA trocaram informações com a polícia do estado de Pernambuco para localizar o suspeito. Gilson cometeu o crime em Recife e, logo depois, se mudou para o Rio de Janeiro.

Ele foi encontrado ao visitar sua filha nas proximidades da Vila Vintém. O suspeito tentou se esconder da equipe e foi encontrado em um quarto que servia como despensa.

Gilson foi conduzido para a DRFA, em Benfica, no Centro do Rio, onde o mandado de prisão foi cumprido.