Plataforma registrou 7.786 alertas de bloqueio entre 19 de dezembro e 3 de janeiro - Tania Rego/Agência Brasil

Plataforma registrou 7.786 alertas de bloqueio entre 19 de dezembro e 3 de janeiroTania Rego/Agência Brasil

Publicado 03/01/2024 12:28

Rio - O Rio de Janeiro registrou 958 bloqueios de aparelhos pelo Celular Seguro, em menos de um mês de funcionamento do programa do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ferramenta foi lançada no último dia 19 de dezembro e possibilita que vítimas de furtos, roubos e perdas bloqueiem não apenas o celular, mas também os aplicativos digitais associados. Em apenas uma semana, o estado já tinha 494 pedidos de restrição.

Dados do Ministério da Justiça coletados até as 10h30 desta quarta-feira (3), apontam que o Rio ocupa o segundo lugar no ranking de unidades da federação com maior número de bloqueios de aparelhos, ficando atrás apenas de São Paulo, com 2 mil, e seguido por Pernambuco, com 614. Confira o ranking completo ao final. Ao todo, desde o lançamento da ferramenta, houve 7.786 alertas de bloqueio, com 918 somente nos três primeiros dias de 2024.

No total de casos, 3.343 foram por roubos; 2.373 por furtos; 1.622 por perdas; e 448 classificados como outros. Até o momento, foram cadastrados 1.055.910 usuários; 797.483 telefones; e 736.629 pessoas de confiança. O acesso é gratuito e pode ser realizado pelo site Celular Seguro ou pelas lojas de aplicativos. O cadastro no programa não possui limite de números de telefone, mas é necessário vinculá-los ao CPF para efetivar o bloqueio.

Cada usuário pode indicar pessoas de confiança que poderão bloquear os aparelhos em caso de roubo, furto ou perda. Os usuários também podem fazer o próprio bloqueio acessando o site por um computador. Não há a opção de bloqueio temporário e, caso o aparelho seja recuperado, é necessário entrar em contato com a operadora de telefonia e demais parceiros do Celular Seguro, como bancos e aplicativos, para reativar os acessos.

Ranking por UF

1º SP - 2.000;

2º RJ - 958;

3º PE - 614

4º BA - 556;

5º MG - 474;

6º CE - 412;

7º AM - 351;

8º PA - 274;

9º DF - 269;

10º PR - 236;

11º MA - 228;

12º RS - 205;

13º GO - 182;

14º SC - 154;

15º RN - 146;

16º PB - 132;

17º ES - 131;

18º PI - 116;

19º AL - 80;

20º SE - 55;

21º MT - 50;

22º MS - 48;

23º RO - 47;

24º AP - 21;

25º TO - 19;

26º AC - 16;

27º RR -12.