Agentes realizaram fiscalização em evento de grande porte - Divulgação / Polícia Federal

Agentes realizaram fiscalização em evento de grande porte Divulgação / Polícia Federal

Publicado 19/01/2024 09:43 | Atualizado 19/01/2024 09:52

Rio - A Polícia Federal (PF) fechou uma empresa de segurança privada nesta quinta-feira (18), durante um evento de carnaval em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Durante uma fiscalização no CaboFolia, a maior festa na cidade nesta época, que acontecia no Espaço de Eventos Cabo Frio, os agentes encontraram diversas irregularidades.



De acordo com a PF, na ação foi verificada a documentação de todos os vigilantes que estavam trabalhando no local e constatado que alguns profissionais estavam com o curso de formação vencido e outros não possuíam o ensino de extensão para grandes eventos, obrigatório para festas desse porte.



“A atividade de segurança privada prevista na Lei 7.102/83 deve estar previamente autorizada pela Polícia Federal, não só em casos de prestação de serviço de vigilância armada, mas também para os vigilantes que trabalham desarmados, devendo todos eles estarem capacitados através de curso de formação específico, com reciclagens a cada dois anos”, justificou a corporação.



Devido às irregularidades, os policiais da Delegacia de Polícia Federal em Macaé determinaram o encerramento das atividades de segurança de uma das empresas responsáveis pelo evento.

Ainda segundo a corporação, duas empresas trabalhavam na festa e apenas uma precisou ser notificada. O evento não foi encerrado e ninguém foi preso. Os acusados tem 10 dias para recorrer da decisão.

Em caso de descumprimento da ordem, os autuados poderão responder criminalmente. O Dia tenta contato com o CaboFolia.

PF fechou outra empresa de segurança na capital



Na quarta-feira (17) a Polícia Federal já havia fechado uma



Os responsáveis também podem ser autuados. Na quarta-feira (17) a Polícia Federal já havia fechado uma empresa que oferecia serviços de segurança para moradores do Jardim Botânico, na Zona Sul. Na ocasião, agentes da Delegacia de Controle de Segurança Privada foram ao endereço do empreendimento, constataram irregularidades e determinaram o encerramento das atividades de Segurança Privada não Autorizada.Os responsáveis também podem ser autuados.