Rio de Janeiro amanheceu com chuva em diversos pontos da cidadeArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/01/2024 08:16 | Atualizado 19/01/2024 09:37

Rio - A cidade amanheceu com chuvas em diversas regiões, nesta sexta-feira (19). Devido ao registro de volume acima de 10mm/15min na Zona Oeste, o município entrou em Estágio 2 e a previsão aponta temporal até a próxima terça-feira (23). Este alerta é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto.

Na madrugada do último domingo (14), fortes chuvas atingiram o Rio e deixaram 12 pessoas mortas . O prefeito Eduardo Paes chegou a decretar situação de emergência

De acordo com o COR, nesta sexta-feira, a cidade continua com o tempo chuvoso, por conta do calor e da formação de um sistema de baixa pressão no oceano. Com isso, o céu irá variar entre parcialmente nublado e nublado, com previsão de raios e ventos que podem atingir 76 km/h. As temperaturas seguem estáveis, com mínima de 23°C e máxima de 37°C.



Neste feriado de São Sebastião, no sábado (20), e no domingo (21), uma chuva moderada a forte deve cair a partir da madrugada, acompanhada de raios. O volume das precipitações poderá passar de 40 mm/h e 150 mm/24h, em pelo menos um ponto da cidade. No domingo, por exemplo, as temperaturas apresentarão declínio, com mínima de 19°C e máxima de 27°C.

Sobre estes volumes, o COR detalhou quais os níveis considerados fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Até 0,5 mm/h: chuva fraca; entre 0,5 e 25 mm/h: chuva moderada; de 25,1 a 50 mm/h: chuva forte; maior de que 50 mm/h: chuva muito forte.



Já na segunda (22) e na terça-feira, o transporte de umidade do oceano deve manter o tempo instável no Rio. A chuva poderá passar de 10 mm/h, mas ficará entre fraca e moderada ao longo do dia.

Recomendações em caso de ventos fortes e raios



O COR elencou uma série de recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros:



Em casa:



– Feche portas e janelas

– Feche persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem, caso alguma janela quebre

– Feche o registro de gás

– Evite deixar objetos em locais altos

– Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios



Na rua:

– Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas

– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar

– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

– Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida