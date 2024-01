Avó foi levada para a 36ª DP (Santa Cruz), mas foi liberada após pagamento de fiança - Reprodução

Publicado 19/01/2024 10:13 | Atualizado 19/01/2024 12:00





"A gente tem a situação que a mãe da criança sai, deixa com a avó que, de forma negligente, não tomou conta da criança (...) Estamos falando de Guaratiba, com esse calor que está fazendo. A criança ficou lá das 11h e pouca até 13h e pouca. Um negócio absurdo. Eles chegaram a levar para o hospital, mas a criança já estava morta", comentou o delegado. Rio - A avó do menino, de 3 anos, e ncontrado morto dentro de um carro da família, nesta quinta-feira (18) , em Guaratiba, irá responder pelo crime de homicídio culposo - quando não há intenção de matar. A familiar chegou a ser presa, mas ficará em liberdade após o pagamento de fiança. Segundo o Edézio Ramos, titular da 36ª DP (Santa Cruz), onde o caso foi registrado, a criança morreu por conta do calor e da negligência da avó."A gente tem a situação que a mãe da criança sai, deixa com a avó que, de forma negligente, não tomou conta da criança (...) Estamos falando de Guaratiba, com esse calor que está fazendo. A criança ficou lá das 11h e pouca até 13h e pouca. Um negócio absurdo. Eles chegaram a levar para o hospital, mas a criança já estava morta", comentou o delegado.

Nesta quinta-feira (18), a Zona Oeste teve temperatura máxima acima dos 38°C. A semana já havia sido de recorde de sensação térmica beirando os 60°C em Guaratiba.

Antes de partir para procurar o neto, a avó materna teria sido indagada por dois parentes até que realmente deram falta do menino e iniciaram as buscas.



"A avó não percebe, acreditando que o menor estivesse na casa de outro parente, que todos moram próximos e fica lá. Quando outro familiar chega e indaga pela criança, a avó fala que ele deve estar na casa de outro parente. Chegam lá, não encontram, começam a procurar e, um tempo depois, percebem que a criança estava dentro do carro", explicou.



Os investigadores da Polícia Civil acreditam que o menor tenha entrado no carro, que estava aberto, e a porta teria se fechado trancando ele lá dentro. "Uma tragédia familiar", pontuou o delegado.

Após ser encontrada pelos parentes, o menino foi levado para a UPA de Santa Cruz, onde deu entrada sem vida. Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para atender ocorrência e conduziram os familiares a prestar esclarecimentos na sede da 36ª DP (Santa Cruz), onde a ocorrência foi registrada.

Até o momento, não há informações sobre a data e local de sepultamento do menino. A família da criança deve comparecer ao Instituto Médico Legal (IML), nesta sexta-feira (19), para a liberação do corpo.