Moradores de Curicica ficaram cerca de 12 horas sem energiaReprodução

Publicado 30/01/2024 10:04 | Atualizado 30/01/2024 10:21

Rio - Moradores de Curicica, na Zona Oeste do Rio, ficaram cerca de 12 horas sem energia elétrica, nesta segunda-feira (29). De acordo com queixas publicadas na internet, o problema recorrente vem acontecendo há pelo menos três dias, sempre com quedas diárias.

"Quatro horas sem luz em Curicica Olímpica - deve ser a décima em três dias. Mais risco aos eletrônicos da casa. Mas a Light vai resolver rapidinho", ironizou um usuário do Twitter, que só teve a energia reestabelecida após 12 horas. "Três lâmpadas perdidas. Podia ter sido pior", criticou o usuário.

A falta de luz parece atingiu também moradores da Freguesia e Jacarepaguá, além de Guaratiba. No bairro, o problema também tem sido recorrente, segundo moradores: Guaratiba sem energia novamente!@lightclientes é muita incompetência!", compartilhou um morador no Twitter.

Procurada pela reportagem de O DIA, a Light informou que não recebeu nenhum acionamento para falta de energia em Curicica. Sobre a falha no fornecimento para as demais regiões, a empresa ainda não se manifestou.

Ilha do Governador

Nesta segunda-feira (29), moradores da Ilha do Governador foram os mais afetados pela falha no fornecimento. Os bairros que integram a região sofrem com as quedas quase diárias desde o último dia 11 de janeiro , quando a Light apontou problemas de abastecimento a uma das subestações.