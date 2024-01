Alejandro Prevez teve a prisão mantida pelo TJRJ no último domingo - Reprodução / Redes sociais

Publicado 30/01/2024 17:06 | Atualizado 30/01/2024 18:10

Rio - O cubano Alejandro Triana Prevez, de 30 anos, prestou um novo depoimento sobre o homicídio do galerista norte-americano Brent Sikkema nesta terça-feira. O suspeito foi ouvido por cerca de quatro horas por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste.

De acordo com o advogado Greg Andrade, que representa o cubano, o depoimento contou com novas informações sobre o caso, que são investigadas pela Polícia Civil.

"As investigações estão muito avançadas. A polícia tem trabalhado diuturnamente nesse caso, trabalhado com fatos científicos, cruzamento de dados... Nos próximos dias, com certeza, teremos mais informações e detalhes. Tenho certeza de que esse crime será logo elucidado e colocado um ponto final para que a Justiça possa apreciar", disse o advogado após a oitiva de Alejandro.

Na sexta-feira, Andrade indicou que a polícia investiga a participação de um possível mandante do crime. "O próprio delegado falou isso. Ele fala, inclusive: 'Tudo leva a crer que esse é um crime que teve um mandante, tendo em vista que a pessoa ficou esperando na porta'", afirmou.

O advogado ainda ressaltou que Alejandro disse não possuir relacionamento íntimo com Brent. "Eles se conheciam profissionalmente. Inclusive, foi perguntado se ele tinha algum relacionamento mais íntimo e ele disse que não. Disse que não tinha conhecimento dele. Ele conhecia por outra pessoa, questão profissional", relatou Greg.

Ainda na última semana, a defesa do acusado entrou com um pedido de habeas corpus para que Alejandro responda ao processo em liberdade. Até o momento, a liminar não foi julgada pela Justiça do Rio.