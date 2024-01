Prefeituras movem ação contra Enel por má qualidade da distribuição de energia - Divulgação / Enel

Publicado 30/01/2024 17:56 | Atualizado 30/01/2024 18:17

Rio - As prefeituras de Niterói e Areal entraram, nesta terça-feira (30), com uma ação civil pública contra Enel Distribuição com tutela de urgência. No documento, o município exige que a concessionária ofereça um "serviço eficiente e mais ágil", com mais equipes nas ruas e um plano de contingência para emergências. Além disso, a ação solicita uma maior fiscalização por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

No fim do ano passado, a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) realizou uma reunião com representantes da Enel para cobrar explicações à concessionária sobre a falta de energia em diferentes cidades. No encontro, representantes de 65 municípios assinaram um pedido para que o Ministério Público movesse uma ação coletiva contra a empresa por danos causados pela má prestação do serviço.

O encontro aconteceu depois que cerca de 60 mil domicílios em Niterói e São Gonçalo ficaram sem luz entre 18 e 23 de novembro. A Justiça estabeleceu o dia 21 como data limite para que caso fosse solucionado e, como isso não aconteceu, a empresa precisou pagar uma multa de R$ 100 mil por cada dia de atraso. O valor aumentou para R$ 200 mil após um segundo pedido por parte da Prefeitura de Niterói.

"Vários bairros e comunidades ficaram dias sem energia elétrica após as fortes chuvas. Esse é um transtorno inaceitável. A empresa não tem um plano de contingência para atuar em situações de emergência. Estamos vivendo em tempos de mudanças climáticas. Precisamos de uma concessionária que saiba lidar com isso e a empresa mostra que não tem essa capacidade", afirmou o prefeito de Niterói, Axel Grael, após a ação movida nesta terça-feira.

O texto reforça que, além dos municípios autores, outros no Estado do Rio têm interesse e legitimidade no documento, podendo ingressar na demanda ainda que como assistentes. Além da regularidade do fornecimento de energia elétrica, a ação judicial pede a "prestação contínua e eficaz, com a devida fiscalização, de toda a concessão no território fluminense, devendo ser facultado o ingresso dos demais municípios interessados".

"Niterói, junto com o município de Areal, ingressou com a ação em face da Enel e Aneel. Na própria petição, já deixamos citado o fato de outros municípios ingressarem. Sugerimos que os municípios verifiquem com as Procuradorias locais a possibilidade de ingressarem como autores ou como interessados para darmos força para a ação judicial", reforçou Grael.

Em nota, a Enel informou que ainda não foi notificada sobe a ação. "A empresa reforça que mantém uma relação de transparência com seus clientes e com todos os seus públicos e está fortemente comprometida em oferecer um serviço cada vez melhor à população".

Procurada, a Aneel também ressaltou que não havia sido notificada oficialmente pela Justiça, mas segue atuando na fiscalização da empresa.

"Em 2017, a Enel apresentava 11 de 96 conjuntos elétricos atendendo ao limite de duração de interrupções (DEC) estipulado pela Aneel, assim foi firmado um Plano de Resultados de 2017 a 2019 para a retomada da qualidade do fornecimento. Os resultados da distribuidora foram considerados insatisfatórios, com apenas 21 conjuntos atendendo ao limite de DEC, assim foi aberto processo punitivo de R$ 17 Milhões", comunicou.

A agência ainda informou que, com objetivo de cobrar pela melhoria do serviço, foram criados novos Planos de Resultados para os ciclos de 2019/2020 e 2023.

"Os novos planos vem resultando em melhoria dos conjuntos sob o ponto de vista do indicador que mede a duração das interrupções, apresentando em novembro de 2023, última informação disponível, 46 de 82 conjuntos atendendo ao limite de DEC", afirmou a Aneel.

Ao todo, as multas aplicadas pela agência à concessionária pela má qualidade do fornecimento somam R$ 29,9 milhões.