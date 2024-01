Inca (Instituto Nacional de Câncer) informa que as marcações de consultas serão normalizadas logo após o restabelecimento dos sistemas - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 30/01/2024 19:50

Rio - O setor de radioterapia do Hospital do Câncer I, unidade do Instituto Nacional de Câncer (Inca), retomou suas atividades na tarde desta terça-feira (30). Os sistemas do instituto sofreram um ataque hacker na madrugada de sábado (27) e estavam com todos os computadores desligados por questões de segurança. O equipamento de radioterapia foi o mais impactado pela invasão e seu funcionamento foi restabelecido após o trabalho das equipes de tecnologia. Agora, as equipes trabalham no restabelecimento do sistema do Hospital do Câncer III, especializado em câncer de mama.A equipe de Tecnologia do Instituto Nacional de Câncer recebeu o reforço de especialistas do Instituto Nacional de Traumato Ortopedia e do Instituto Nacional de Cardiologia, além das empresas que prestam serviços às unidades.O instituto ressaltou que os dados armazenados pelo sistema não sofreram danos e nem foram invadidos. As consultas, exames, tratamentos de quimioterapia e cirurgias agendadas estão acontecendo normalmente. As marcações de consultas serão normalizadas logo após o restabelecimento dos sistemas.