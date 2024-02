O tempo permanece nublado na manhã desta segunda-feira - Armando Paiva/Agência O DIA

O tempo permanece nublado na manhã desta segunda-feiraArmando Paiva/Agência O DIA

Publicado 05/02/2024 07:59 | Atualizado 05/02/2024 08:22

Rio - Depois de um fim de semana com intensas pancadas de chuva, o tempo na cidade deve se manter nublado e com temperaturas estáveis ao longo da semana. De acordo com o Sistema Alerta Rio, da Prefeitura do Rio, a chuva deve cair nesta segunda-feira (5), na terça e volta a ser registrada na sexta-feira (9). A temperatura máxima esperada nos próximos dia é de 35°C.

Nesta segunda-feira, o céu vai variar do nublado e parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca e moderada durante a tarde. O clima é influenciado diretamente pela ação de ventos em médios níveis da atmosfera na cidade do Rio de Janeiro.

As temperaturas ficam entre a mínima de 20°C e máxima de 35°C, com ventos fracos e moderados. O tempo é bem parecido com o que é esperado para terça-feira (6), com uma pequena queda na máxima para 33°C.

Na quarta e quinta-feira, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado, sem previsão de chuva e temperaturas estáveis com máxima de 32°C. O Alerta Rio espera que a chuva volte com pancadas isoladas durante a tarde na próxima sexta-feira (9).