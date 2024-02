Bandidos armados obrigaram a vítima a entregar a chave do veículo - Rede Social

Publicado 05/02/2024 16:00 | Atualizado 05/02/2024 16:20

Rio - Câmeras de segurança flagraram um roubo e um furto em ruas do Cachambi, na Zona Norte, entre o domingo (4) e a madrugada desta segunda-feira (5). Em um deles, bandidos armados assaltaram um senhor, enquanto no outro caso um homem arrombou a porta de um veículo que estava estacionado em uma calçada. Segundo relatos de moradores, a região tem sido alvo frequente de assaltos.

O primeiro caso aconteceu na Rua Major Mascarenhas, às 16h34 de domingo, e durou menos de dois minutos. Nas imagens, a vítima aparece ao lado do veículo, que está estacionado em frente a um prédio, quando é surpreendida por dois criminosos armados.



É possível ver que os bandidos chegaram em um outro veículo, obrigaram a vítima a entregar a chave e fugiram em seguida.

Veja o vídeo:

Já o segundo caso foi registrado madrugada desta segunda-feira (5). Dessa vez na Rua Menezes Vieira, no mesmo bairro. Nas imagens, um homem olha para o interior de um veículo, ao redor, e em seguida arromba a porta e foge. O caso aconteceu por volta das 3h e durou menos de um minuto.

Este homem arrombou um carro na Rua Menezes Vieira, Cachambi, Rio de Janeiro -RJ !

Nas redes sociais, moradores denunciam a falta de segurança na região e os assaltos frequentes. "Eu sou morador do Cachambi e isso é rotina aqui no bairro. Os bandidos estão livres, leves e soltos", disse um internauta.

"O Rio está abandonado, uma vergonha total! É cada um por si e salve-se quem puder", disse outro. "É milícia de um lado, traficante de outro e ainda assaltantes á mão armada por toda cidade. Impostos altos, insegurança total!", reclamou outra.



Procurada, a Polícia Militar informa que "assim que tomou conhecimento do fato, o comando do 3°BPM (Méier) destinou equipes ao local e intensificou as rondas e abordagens na região". Além disso, a unidade também ressaltou que trabalha em conjunto com a delegacia da área para identificar e prender os criminosos envolvidos.



Ainda em nota, a corporação disse que o batalhão distribui o policiamento ostensivo no Cachambi e em Todos os Santos com foco nos dados apontados pela mancha criminal. "De acordo com os últimos índices do Instituto de Segurança Pública (ISP), em um comparativo entre os anos 2023 e 2022, houve queda de 14% nos roubos de veículos e de 21.4% no indicador do total de roubos na área de policiamento do 3ºBPM (Méier). Somente no ano de 2023, o 3º BPM retirou mais de 1000 criminosos das ruas e apreendeu mais de 100 adolescentes", afirmou.



A PM reforça ainda a importância da colaboração da população realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - e acionando as equipes pela Central 190 ou via Aplicativo 190. Os registros nas delegacias da Polícia Civil também são essenciais para que os procedimentos investigativos sejam iniciados.