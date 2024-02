A Receita Federal apreendeu cerca de 8,5kg de MDMA no Galeão - Divulgação / Receita Federal

Rio – A Receita Federal apreendeu R$ 1,275 milhão em MDMA na noite deste sábado (10), no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. Cerca de 8,5kg da droga foram encontrados no fundo falso da bagagem de um passageiro que vinha de Amsterdã, na Holanda.

O preso será encaminhado ao sistema penitenciário. A ação foi feita junto à Polícia Federal e é resultado da operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

Supostos sacolés de MDMA vendidos durante o Carnaval

Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) apreenderam, na última quinta-feira (8), sacolés que supostamente contém MDMA na residência de um casal suspeito de vender a droga durante um bloco de rua no jardim do Museu de Arte Moderna (MAM), na Zona Sul do Rio.

Os agentes localizaram uma pessoa que comprou o sacolé com um cartão de crédito e, com isso, localizaram um dos suspeitos, que recebeu o pagamento.

Com um mandado de busca e apreensão deferido pela 17ª Vara Criminal da Capital, os agentes foram ao imóvel dos suspeitos e encontraram diversos sacolés e os equipamentos utilizados na produção. O material foi encaminhado para perícia.