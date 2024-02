Rapaz passava o dia na frente da casa da ex-namorada a ameaçando - Reprodução

Publicado 21/02/2024 11:16 | Atualizado 21/02/2024 11:22

Rio - Antônio Marcos Braga da Silva, de 31 anos, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (21), acusado de agredir e ameaçar a ex-namorada, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, o rapaz não aceitava o fim do relacionamento que durou dois anos e teve fim há oito meses. O agressor passava várias vezes ao dia em frente à casa da vítima.

A mulher já tinha denunciado o ex-namorado outras vezes e tinha uma medida protetiva contra ele. No entanto, o agressor descumpria com frequência. Após as ameaças, a vítima foi orientada pela polícia a gravar as intimidações. Em um dos registros, Antônio aparece circulando no entorno da casa a ameaçando. "Pode gravar! Pode filmar, pode chamar a polícia, uma hora eu vou sair", disse. No vídeo feito, a vítima diz que estava sozinha com os filhos em casa e que o homem ficou a noite inteira em sua porta dizendo que a mataria.

Em outra o ocasião, também na frente da casa da vítima, o agressor aparece alterado e xingando. "Eu vou voltar, vou sumir hoje e amanhã, mas depois eu vou voltar pra te matar. Eu vou te matar, você tem sorte que me seguraram porque eu ia dar dentro da tua cara", gritava.

O material foi entregue à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, que pediu a prisão do rapaz. Segundo a delegada Mônica Areal, titular da especializada, a vítima relatou que as agressões físicas tiveram início durante a gravidez do filho que tem com ele.

"O autor não aceitava o fim do relacionamento e perseguia a vítima, injuriando, ameaçando, colocando fotos dela com dizeres depreciativos nas redes sociais, ou seja, não deixando essa vítima viver. Eu pedi que ela filmasse e trouxesse provas para que caracterizasse o crime de perseguição, o que acontecia muito, ele ficava a madrugada inteira na frente da casa dela, era o tempo todo", explicou a delegada.

Antônio foi localizado em casa, no bairro Miguel Couto. Ele vai responder por ameaça, injúria e perseguição. Após as formalidades legais, o agressor foi encaminhado ao sistema prisional.