Rompimento de adutora formou uma 'cachoeira' na Estrada do Catonho, em Jardim Sulacap Reprodução / Redes sociais

Rio - Cerca de 24 horas depois que parte da adutora Veiga Brito se rompeu, uma grande quantidade de água segue vazando pela Estrada do Catonho, em Jardim Sulacap, na Zona Oeste, na manhã desta quarta-feira (21). Segundo a Rio+Saneamento, concessionária responsável pelo aqueduto, o serviço de reparo será concluído em até cinco dias.

Ao DIA, uma moradora, que preferiu não se identificar, contou sobre a atual situação da região. "Estamos sofrendo por conta disso. Essa adutora leva água para grande parte da Zona Oeste. Os funcionários estão lá, mas continua vazando. Com isso, nós moradores ficaremos ilhados. Se a adutora estourar, teremos óbitos, pois somos cercados por rios", disse.

A técnica de enfermagem também relatou que está sem água em casa. "Cheguei do meu trabalho cansada e vou ter que procurar água nas nascentes". No entanto, a Iguá, empresa responsável pelo abastecimento da região, informou que o vazamento "não causa impacto, até o momento, no fornecimento de água dos 18 bairros atendidos pela concessionária".

Na manhã desta terça-feira (20), parte da adutora Veiga Brito, que passa por cima da Estrada do Catonho, se rompeu. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que o vazamento acontece na junção do "túnel" onde passa a água com a estrutura que sustenta o aqueduto, formando uma espécie de cachoeira no meio da pista por onde passam os carros.

Procurada, a Rio+Saneamento afirmou que o reparo do vazamento foi iniciado nesta quarta-feira (21) e que a previsão de conclusão é de até cinco dias.



