Cidade ficou debaixo d'água desde o fim da noite desta quarta-feira (21) - Reprodução

Cidade ficou debaixo d'água desde o fim da noite desta quarta-feira (21)Reprodução

Publicado 22/02/2024 09:06 | Atualizado 22/02/2024 11:47

Rio - O forte temporal e enchente que atingiu cidades da Região Metropolitana, na noite de quarta e início da madrugada desta quinta-feira (22), também causou estragos no município de Paracambi, na Baixada Fluminense. Segundo relatos de moradores, compartilhados nas redes sociais, a água chegou a subir quase 2 metros de altura em alguns pontos. Até o momento, três mortes foram confirmadas devido as chuvas em Japeri e Barra do Piraí

"Amigos, simplesmente a cidade que eu moro foi completamente destruída. Aqui em casa estamos todos bem", comentou um usuário do "X", antigo Twitter, que também disse ter ficado sem energia por cerca de cinco horas.

Em outra postagem, uma moradora da região afirmou que a subida do nível da água foi causada pelo rompimento de açude na cidade de Engenheiro Paulo de Frontim.



"Surreal o que estamos vivendo em Paracambi hoje. A única explicação possível é o rompimento do açude/barragem mesmo. Somente quando a água abaixar teremos dimensão do estrago. Estamos tentando absorver ainda mas está difícil", publicou outro usuário da rede.



Por conta do alagamento, moradores afirmam que a energia foi interrompida no fim da noite e só retomou durante a madrugada desta quinta-feira (23). As aulas da rede pública também foram suspensas nesta quinta.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o primeiro acionamento para a cidade foi feito no início da madrugada às 00h06.

fotogaleria











Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SME Paracambi-RJ (@educaparacambi)

Chuva em outros pontos



A chuva que atingiu a cidade de Paracambi também causou estragos em cidades vizinhas como Mendes, Engenheiro Paulo de Frontim e Queimados, além de cidades da Baixada Fluminense como Nova Iguaçu, Belford Roxo e Japeri, onde um adulto e uma criança, de 2 anos, morreram.

Em Barra do Piraí, a vítima era uma mulher que estava em uma casa, de três pavimentos. O imóvel cedeu após deslizamento de terra. A vítima já foi localizada sem vida, outras três pessoas ficaram feridas.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, militares também atuam na Rua Arariboia, no bairro Vila Mariana, em Mendes, também no Sul do Estado, onde outro deslizamento foi registrado. Duas pessoas foram resgatadas com vida, mas há pelo menos mais uma vítima relatada, que seria uma criança de cerca de seis anos.



Ao todo, a corporação foi acionada para mais de 130 ocorrências relacionadas às chuvas, nas últimas 24 horas, em todo o Estado.



A Operação do Corpo de Bombeiro para resposta às chuvas conta com o empenho de 2.400 militares, com apoio de viaturas de salvamento, ambulâncias, barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas por inundações e alagamentos, drones, aeronaves para busca de vítimas e monitoramento das áreas atingidas, cães farejadores, além de especialistas em resgate em estruturas colapsadas.

No fim da noite desta quarta-feira (21), o Governo do Estado já havia divulgado um alerta sobre o risco hidrológico de alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra nas cidades.

RISCO HIDROLÓGICO (inundação, enxurradas, alagamentos)

Risco alto/muito alto em: Barra do Piraí, Paracambi, Nova Iguaçu, Queimados, Engenheiro Paulo de Frontin, Belford Roxo, Mendes e Japeri. pic.twitter.com/zhPZpcuQkA — Governo do RJ (@GovRJ) February 22, 2024

Riscos



Neste momento, é muito alto o risco hidrológico, em Nova Iguaçu, Queimados, Barra do Piraí, Mendes, Paracambi, Porto Real, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, Belford Roxo e Rio de Janeiro com possibilidade de inundações e alagamentos.



Na questão geológica, de desmoronamentos e deslizamentos, o risco é muito alto em Nova Iguaçu, Barra do Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, Mendes, Paracambi, Queimados e Porto Real.



Segundo a Defesa Civil, o monitoramento segue em tempo real e qualquer alteração ou intensificação das condições climáticas poderá resultar na elevação dos níveis de risco do Cemaden-RJ.