Após temporal, Rio de Janeiro permanece com previsão de chuvaRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 22/02/2024 08:40 | Atualizado 22/02/2024 09:24

Rio - Após o temporal que provocou quatro mortes e grandes alagamentos no Rio de Janeiro, a previsão ainda aponta chuva entre esta quinta (22) e sexta-feira (23). Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a cidade permanece em estágio 2, devido às condições do tempo. Já no estado, entre oito municípios, o Corpo de Bombeiros informou que o risco geológico é muito alto em Nova Iguaçu, Japeri e Queimados, na Baixada, além de Barra do Piraí, no Sul Fluminense.

Nesta quinta-feira, as condições atmosféricas serão influenciadas por áreas de instabilidade. Assim, o céu ficará entre nublado e parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuva moderada entre a tarde e a noite. As temperaturas seguirão estáveis, com mínima de 22°C e máxima de 33°C.

De acordo com o Alerta Rio, na sexta-feira, o tempo continuará instável, com previsão de pancadas isoladas moderada a forte nos períodos da tarde e noite. Entre sábado (24) e segunda-feira (26), a nebulosidade ficará variada e não há previsão de chuva.

Após a tempestade desta quarta-feira (21), Bangu, na Zona Oeste, foi a região com maior acumulado de precipitações na cidade, com 98mm. Na Avenida Brasil, na altura do Mendanha, também na Zona Oeste, o volume foi de 81,2mm. Já no Recreio dos Bandeirantes, o COR registrou 58,2mm.

Sobre estes volumes, o COR detalhou quais os níveis considerados fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Até 0,5 mm/h: chuva fraca; entre 0,5 e 25 mm/h: chuva moderada; de 25,1 a 50 mm/h: chuva forte; maior de que 50 mm/h: chuva muito forte.

Quatro pessoas morreram durante temporal

Quatro desabamentos provocaram a morte de duas mulheres, uma criança e outra vítima durante as chuvas que atingiram o Rio nesta quarta-feira. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desespero de vizinhos tentando socorrer o menino de 2 anos, que ficou soterrado após uma casa desabar em Japeri. No mesmo município, um desabamento no bairro Chacrinha deixou uma pessoa morta. O outro caso aconteceu em Barra do Piraí. Em Paracambi, na Região Metropolitana, uma mulher também foi vítima de desabamento.

Em Barra do Piraí, a mulher, que ainda não teve a identidade revelada, morreu após um deslizamento de terra atingir uma edificação residencial de três pavimentos na Rua Siqueira Campos. Até o momento, os bombeiros conseguiram retirar quatro pessoas com vida dos escombros e seguem nas buscas por outras três vítimas que, segundo relatos, estariam soterradas.

Ao todo, a corporação foi acionada para mais de 130 ocorrências relacionadas às chuvas, nas últimas 24 horas, em todo o estado. A operação do Corpo de Bombeiro para resposta às chuvas conta com o empenho de 2.400 mil militares, incluindo bombeiros extras divididos em Grupos de Resposta ao Desastre (GRDs), com apoio de viaturas de salvamento, ambulâncias, barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas por inundações e alagamentos, drones, entre outros.



Neste momento, é muito alto o risco hidrológico em Nova Iguaçu, Queimados, Barra do Piraí, Mendes, Paracambi, Porto Real, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, Belford Roxo e Rio de Janeiro, com possibilidade de inundações e alagamentos. Já o risco geológico, é muito alto em Nova Iguaçu, Barra do Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, Mendes, Paracambi, Queimados e Porto Real, com possibilidade de deslizamentos de terra.