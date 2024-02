Durante temporal em Nova Iguaçu, carro foi arrastado pela força da água - Reprodução / Redes sociais

Durante temporal em Nova Iguaçu, carro foi arrastado pela força da água Reprodução / Redes sociais

Publicado 22/02/2024 10:38 | Atualizado 22/02/2024 12:56

Rio - Durante o temporal que causou três mortes no Rio de Janeiro, o município de Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense, chegou a registrar, em apenas três horas, um volume de chuva acima da média histórica de fevereiro, nesta quarta-feira (21). Segundo a prefeitura, o pico aconteceu entre 19h e 21h, quando foram contabilizados 140mm. Esse acumulado representa 116% do esperado para os 29 dias (119,8 mm). Uma morte está sendo investigada na região, que pode ser a quarta vítima da tempestade no estado.

Nesta quinta-feira (22), Nova Iguaçu permanece em estágio de alerta máximo e todo o efetivo da Secretaria Municipal de Defesa Civil (SMDC) está atuando em diversos bairros. Há cerca de 200 pessoas desalojadas e, até o momento, foram atendidas 67 ocorrências relacionadas às chuvas. Por ora, não há informações sobre mortos ou feridos. Nas últimas 24 horas, a cidade recebeu 188mm.

Em Belford Roxo, também na Baixada, as áreas mais afetadas foram as que ficam no entorno do Rio Botas, que encheu e inundou diversas ruas. Por isso, nesta quarta-feira, o maior registro foi de 25mm, em 30 minutos. De acordo com a Defesa Civil, não houve nenhum chamado para socorro e ainda não há informações sobre desabrigados.

Já na cidade do Rio de Janeiro, o Centro de Operações (COR) divulgou os maiores acumulados, que foram registrados na Zona Oeste. Bangu, por exemplo, tinha uma média histórica para fevereiro de 127,3mm e bateu 98mm nesta quarta-feira. Na Avenida Brasil, na altura do Mendanha, o esperado era 133,4mm e chegou a 81,2mm. No Recreio dos Bandeirantes, estava previsto 120,6mm e o volume foi de 58,2mm .

Sobre estes volumes, o COR detalhou quais os níveis considerados fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Até 0,5 mm/h: chuva fraca; entre 0,5 e 25 mm/h: chuva moderada; de 25,1 a 50 mm/h: chuva forte; maior de que 50 mm/h: chuva muito forte.



previsão ainda aponta chuva entre esta quinta e sexta-feira (23). De acordo com o COR, a cidade segue em estágio 2, devido às condições do tempo. Já no estado, entre oito municípios, o Corpo de Bombeiros informou que o risco geológico é muito alto em Nova Iguaçu, Japeri e Queimados, na Baixada, além de Barra do Piraí, no Sul Fluminense.

Três pessoas morreram durante temporal

Três desabamentos provocaram a morte de uma mulher, uma criança e outra vítima durante as chuvas que atingiram o Rio nesta quarta-feira. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o desespero de vizinhos tentando socorrer o menino de 2 anos, que ficou soterrado após uma casa desabar em Japeri. No mesmo município, um desabamento no bairro Chacrinha deixou uma pessoa morta. O outro caso aconteceu em Barra do Piraí.

A mulher, que ainda não teve a identidade revelada, morreu após um deslizamento de terra atingir uma edificação residencial de três pavimentos, na Rua Siqueira Campos, no Centro de Barra de Piraí. Até o momento, os bombeiros conseguiram retirar quatro pessoas com vida dos escombros e seguem nas buscas por outras três vítimas que, segundo relatos, estariam soterradas.





Neste momento, é muito alto o risco hidrológico em Nova Iguaçu, Queimados, Barra do Piraí, Mendes, Ao todo, a corporação foi acionada para mais de 130 ocorrências relacionadas às chuvas, nas últimas 24 horas, em todo o estado. A operação do Corpo de Bombeiro para resposta às chuvas conta com o empenho de 2.400 mil militares, incluindo bombeiros extras divididos em Grupos de Resposta ao Desastre (GRDs), com apoio de viaturas de salvamento, ambulâncias, barcos de alumínio para socorro a pessoas ilhadas por inundações e alagamentos, drones, entre outros.Neste momento, é muito alto o risco hidrológico em Nova Iguaçu, Queimados, Barra do Piraí, Mendes, Paracambi , Porto Real, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, Belford Roxo e Rio de Janeiro, com possibilidade de inundações e alagamentos. Já o risco geológico, é muito alto em Nova Iguaçu, Barra do Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, Mendes, Paracambi, Queimados e Porto Real, com possibilidade de deslizamentos de terra.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini