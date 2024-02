Distribuição será nesta sexta-feira (23) nos municípios da Baixada Fluminense - Divulgação / Ação da Cidadania

Publicado 22/02/2024 12:10

vítimas da enchente que atingiu a Baixada Fluminense, na noite de quarta (21). A campanha Emergências, da Ação da Cidadania, já está em contato com os municípios para realizar o envio das doações às famílias. Entre os itens que serão doados estão comida, água mineral, absorventes, papel higiênico, sabão, vassouras e rodos. Rio - Cerca de 35 toneladas de alimentos e itens de higiene serão distribuídos, nesta sexta-feira (22), para as, na noite de quarta (21). A campanha Emergências, da Ação da Cidadania, já está em contato com os municípios para realizar o envio das doações às famílias. Entre os itens que serão doados estão comida, água mineral, absorventes, papel higiênico, sabão, vassouras e rodos.

A prioridade da entidade são as famílias que estão desalojadas e desabrigadas. Após as fortes chuvas que atingiram o estado do Rio, três pessoas morreram, entre elas uma criança de 2 anos, durante desabamentos que aconteceram em Japeri, na Baixada, e em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. O Corpo de Bombeiros ainda busca por três vítimas que estariam soterradas entre os escombros.

As chuvas provocaram ainda estragos em diversos pontos do estado, especialmente na Baixada. Como é o caso da cidade de Nova Iguaçu, que registrou em três horas o volume de chuva acima da média histórica de fevereiro.

www.acaodacidadania.org.br/emergencias e pelo pix: sos@acaodacidadania.org.br. A ONG pede que doações sejam realizadas através do sitee pelo pix: sos@acaodacidadania.org.br.

ocasionando a morte de 13 pessoas. Na ocasião, a Ação da Cidadania realizou a distribuição das doações para as regiões afetadas. Foram beneficiadas famílias dos municípios de Mesquita, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Queimados, Belford Roxo, Japeri, São Gonçalo, São João de Meriti e Nilópolis. No município do Rio, foram atendidos moradores dos bairros de Ricardo de Albuquerque, Acari e Costa Barros. No início do ano, fortes chuvas atingiram a Região Metropolitana do Rio. Na ocasião, a Ação da Cidadania realizou a distribuição das doações para as regiões afetadas. Foram beneficiadas famílias dos municípios de Mesquita, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Queimados, Belford Roxo, Japeri, São Gonçalo, São João de Meriti e Nilópolis. No município do Rio, foram atendidos moradores dos bairros de Ricardo de Albuquerque, Acari e Costa Barros.