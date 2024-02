No início do mês, falta de energia deixou semáforos apagados - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/02/2024 13:58 | Atualizado 26/02/2024 14:00

Rio - Depois de um mês de janeiro e início de fevereiro conturbado pela falta de luz, moradores da Ilha do Governador seguem reclamando de problemas de quedas de energia no bairro da Zona Norte. Segundo relatos compartilhados nas redes sociais, nos últimos três dias, foram registradas vários problemas, sendo a maioria deles durante a noite e madrugada.

"Estamos há 3 dias seguidos ficando sem luz na Ilha do Governador a noite nesse calor infernal", comentou um usuário da rede social "X", o antigo Twitter. Em outra postagem, outra pessoa relata que uma das quedas durou pelo menos duas horas: "Pelo amor de Deus, Light", reclamou.

"Sem energia na Ilha do Governador de novo Light. Tá virando rotina cair energia nesse horário agora ou é só falta de profissionalismo e desrespeito com o consumidor mesmo?", questionou outro.

No início do mês, moradores do bairro ficaram mais de 24 horas sem energia por conta de um problema na subestação da concessionária que abastece a região. A falha no sistema de distribuição deixou residências, comércios e também semáforos sem energia.

Bem parecido com o que já havia acontecido no dia 11 de janeiro, quando os problemas de fornecimento começaram a ser relatados na Ilha. A partir dessa data, as quedas de luz foram quase diárias, segundo postagens de moradores.

Multas

Na última sexta-feira (23), o Procon-RJ aplicou duas multas na concessionária de energia por falhas na prestação de serviço, totalizando o valor de R$ 9,5 milhões. O órgão do consumidor acompanhava o aumento no número de reclamações e problemas de queda de luz, além da demora no reestabelecimento do serviço em bairros do Rio, Região Metropolitana, Baixada, e do Sul do estado.

Antes disso, no dia 8 de fevereiro, o Procon Carioca também já havia anunciado duas averiguações preliminares contra a Light, em virtude de falhas no fornecimento de energia elétrica ocorridas, a partir de novembro de 2023, na Ilha do Governador e em dois bairros da Zona Sul. Os casos previam multas de mais de R$ 13 milhões.

Modernização

Para corrigir os problemas, a Light anunciou ainda em janeiro obras de modernização e fortalecimento da rede de abastecimento de energia que atende à Ilha do Governador e também a Ilha de Paquetá.



A companhia também prometeu um investimento de R$ 100 milhões para essa renovação da rede, que data dos anos de 1970. O sistema, inclusive, passa por dutos subterrâneos por baixo da Baía de Guanabara. O plano da empresa inclui a construção de uma nova estrutura como essa, mas com mais capacidade.