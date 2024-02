Baleados no Complexo do Alemão são levados em macas improvisadas - Reprodução / Vídeo

Publicado 27/02/2024 13:51

Rio – Um vídeo publicado nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (27), mostra um grupo de moradores do Complexo do Alemão tentando socorrer pessoas baleadas durante a megaoperação que Polícia Militar faz na região, na Zona Norte, desde a madrugada. Ao todo, pelo menos sete suspeitos morreram e dois PMs ficaram feridos.

As imagens mostram moradores levantando dois corpos, cobertos e com manchas de sangue, utilizando macas improvisadas. No vídeo, policiais militares também estavam presentes no local.

Pessoas baleadas durante confronto em operação são socorridas por moradores do Complexo do Alemão.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/OmwvpF7Gi6 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 27, 2024

Alvo é Comando Vermelho

A Polícia Militar realiza uma megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), a maior facção criminosa do estado, em comunidades da Zona Norte nesta terça-feira (27). Desde a madrugada, intensos tiroteios assustaram moradores no Complexo do Alemão e na Penha.

Segundo a corporação, a operação tem por objetivo prender lideranças do CV, que promove a maior parte dos conflitos armados Regiões Norte e Oeste da Capital, na Baixada Fluminense e em algumas cidades do interior do Estado.