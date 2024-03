Edson Caldas e a mulher Jennyfer Vieira estavam juntos há nove anos - Rede Social

Edson Caldas e a mulher Jennyfer Vieira estavam juntos há nove anosRede Social

Publicado 01/03/2024 11:32

Rio - A mulher do ator Edson Caldas, que estava desaparecido desde o início do mês , publicou uma homenagem para o marido nas redes sociais, nesta quinta-feira (29), após um corpo com características semelhantes ao do artista ser encontrado em Seropédica, na Baixada Fluminense. O s dois suspeitos de envolvimento no caso foram presos e indicaram a morte da vítima. A dupla deve responder por latrocínio, roubo seguido de morte.

Jennyfer Vieira publicou um vídeo com fotos do casal e dos filhos ao som da música do Péricles - na direção do sol.



'Pra sempre vai ser eu, você e eles. Te amarei eternamente! Vai com Deus, descansar, eu vou fazer tudo por eles sempre', disse.



Ainda nas redes sociais, na semana anterior, ela divulgou outras imagens relembrando os nove anos de história com o ator. "Éramos pra tá comemorando nossos 9 anos juntos, e cadê você? Queria você aqui, fazendo surpresa pra mim, me perturbando. Edson, tá doendo muito passar esses dias sem saber de você. Consegui ver você no meu sonho, ouvir sua voz falando comigo", lamentou.



Segundo Jennyffer, os dois filhos sentem muita saudade do pai. "Cara, que situação difícil que estou passando! Você era e é nosso suporte! Te amo muito, hoje só Deus sabe minha dor", acrescentou.



De acordo com a investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), os suspeitos identificados como Jairo Inácio Correia e Renan Calixto de Lima atraíram Edson para um encontro sexual no bairro Engenheiro Pedreira, em Japeri. Chegando ao local, a vítima foi surpreendida pelos criminosos e rendida. Além de ter o relógio e outros pertences roubados, o ator foi obrigado a realizar transferências para conta de um deles.



Depois do roubo, a vítima foi amarrada, colocada na mala de seu próprio carro e levada para um matagal próximo ao Rio Guandu, em Seropédica, ainda na Baixada Fluminense. No local, ela teria sido executada a tiros. Os suspeitos fugiram com o veículo da vítima. O carro foi encontrado com vestígios de sangue e marcas de tiros no dia 9 de fevereiro.

Policiais da DHBF encontraram um corpo na área de mata com características semelhantes a de Edson na última semana. O depoimento de um dos presos desta quinta-feira (29) indica que o cadáver é do ator. A família da vítima foi chamada e exames de confronto de perfil genético estão sendo feitos para confirmar que o corpo encontrado é o mesmo de Edson Caldas. Ainda não há data prevista para o resultado.

De acordo com as investigações, Jairo e Renan fazem parte de uma quadrilha especializada na prática de latrocínios, ou seja, roubo seguido de morte. Além do crime contra Edson, a dupla e mais um suspeito, considerado foragido, cometeram outros três crimes no mesmo modo de operação. Eles usam um site de troca de casais para atrair vítimas e marcam encontros com elas na fábrica de gelo de um dos deles, em Japeri, ou na casa da própria pessoa. No local, as vítimas são rendidas, tem seus pertences roubados e depois são amordaçadas, espancadas e mortas.



Um dos presos confessou o modo de agir da quadrilha. As buscas pelo terceiro suspeito continuam, assim como a identificação de possíveis mulheres envolvidas no esquema.