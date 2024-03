Policiais encontraram corpo em um córrego durante a operação no Jacarezinho - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 05/03/2024 08:29 | Atualizado 05/03/2024 08:51

Rio - Policiais militares prenderam, na manhã desta terça-feira (5), dois suspeitos durante uma operação nas comunidades Manguinhos, Arará e Mandela, na Zona Norte. No Jacarezinho, um corpo foi localizado em um córrego, onde os agentes também encontraram um fuzil. Moradores relataram intenso tiroteio na região.

Segundo a Polícia Militar, essas ações ainda resultaram na apreensão de carregadores, drogas, armas, rádios transmissores, além de um automóvel.

Também na Zona Norte, a equipe do 9º BPM (Rocha Miranda) e dos batalhões de Operações Especiais (Bope), Polícia de Choque e Ações com Cães (BAC) realizam uma operação no Complexo da Serrinha. As ações, segundo a PM, tem o objetivo de reprimir o crime organizado e as tentativas de expansão de domínio territorial dos criminosos. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.

Já os agentes do 16° BPM (Olaria) fazem uma ação no Quintungo, Guaporé e Tinta. Nesta, também não há informações sobre prisões, apreensões ou confrontos.

Procuradas, as polícias Civil e Militar ainda não se manifestaram sobre o corpo encontrado em um córrego, na comunidade do Jacarezinho.

A reportagem também procurou as secretarias municipais de Educação (SME) e Saúde (SMS), mas ainda não obteve resposta sobre o funcionamento das unidades nas regiões.

Operação no Rato Molhado

Equipes da inteligência do 3° BPM (Méier) prenderam três criminosos e apreenderam duas pistolas, carregadores, munição, rádio transmissor e drogas na comunidade Rato Molhado, também na Zona Norte.

Na noite desta segunda-feira (4), na mesma região, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacarezinho conseguiram recuperar a moto roubada do coronel da PM, Busnello.

*Em atualização