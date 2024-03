Terceiro suspeito de envolvimento no crime foi preso nesta terça-feira - Divulgação / Polícia Civil

Terceiro suspeito de envolvimento no crime foi preso nesta terça-feiraDivulgação / Polícia Civil

Publicado 05/03/2024 14:16 | Atualizado 05/03/2024 15:26

ator Edson Caldas Barboza, de 29 anos, em Japeri, na Baixada Fluminense. Sérgio Felipe da Silva Santos é apontado como o líder de uma quadrilha especializada em latrocínios. Na semana passada, dois suspeitos de envolvimento na morte haviam sido presos. Um corpo com características semelhantes às da vítima, que é considerada desaparecida desde o início do mês passado, foi encontrado em Seropédica. Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (5), mais um suspeito de ter roubado e matado oem Japeri, na Baixada Fluminense. Sérgio Felipe da Silva Santos é apontado como o líder de uma quadrilha especializada em latrocínios. Na semana passada,. Um corpo com características semelhantes às da vítima, que é considerada desaparecida desde o início do mês passado, foi encontrado em Seropédica.





Depois do roubo, a vítima foi amarrada, colocada na mala do próprio carro e levada para um matagal próximo ao Rio Guandu, em Seropédica, na Baixada Fluminense. No local, Edson foi executado a tiros e os bandidos fugiram com o veículo. O carro foi encontrado com vestígios de sangue e marcas de tiros no dia 9 de fevereiro. Segundo a investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Jairo Inácio Correia, Renan Calixto de Lima e Sérgio atraíram Edson para um encontro sexual no bairro de Engenheiro Pedreira, em Japeri. Chegando ao local, a vítima foi surpreendida pelos criminosos e rendida. Além de ter o relógio e outros pertences roubados, o ator foi obrigado a realizar transferências para a conta bancária de um dos suspeitos.Depois do roubo, a vítima foi amarrada, colocada na mala do próprio carro e levada para um matagal próximo ao Rio Guandu, em Seropédica, na Baixada Fluminense. No local, Edson foi executado a tiros e os bandidos fugiram com o veículo.no dia 9 de fevereiro.

Na semana passada, policiais da DHBF encontraram um corpo com características semelhantes às de Edson. O depoimento de um dos presos indicou que o cadáver é do ator. A família da vítima foi chamada para fazer exame de DNA e a polícia aguarda o resultado para confirmar a identificação.



De acordo com as investigações, o trio cometeu outros três latrocínios. Eles usam um site de troca de casais para atrair pessoas e marcar encontros. As vítimas são rendidas, roubadas, espancadas e mortas. As investigações continuam para identificar outras pessoas envolvidas no esquema.